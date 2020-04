Danske Bank: Er økonomien i orden kan vi godt hjælpe

GLOSTRUP. Danske Bank i Glostrup har hjælp klar til både virksomheder og private, der ellers har en god økonomi, men er ramt af corona-krisen

Af Jesper Ernst Henriksen

Arbejdsløsheden stiger voldsomt i disse tider. Mange virksomheder er pressede økonomisk, fordi hjælpepakkerne fra staten kun dækker en del af udgifterne. Derfor kan mennesker med en ellers sund økonomi få hjælp i banken, siger filialdirektør i Danske Bank, Per Fæster Jørgensen.

– Vi har lavet et helt setup med forskellige tiltag vi kan iværksætte. Vi har allerede hjulpet de første kunder, der har mistet arbejdet eller en del af deres indtægt. Vi har for eksempel mulighed for en midlertidig kassekredit til samme rente som det boliglån, som kunden har. Kassekreditten skal så være afviklet over de kommende fem år, siger han.

Han understreger dog, at det kun gælder kunder, der i forvejen har en fornuftig økonomi, og hvor banken vurderer, at det er muligt at tilbagebetale gælden, når kunder kommer i arbejde igen.

– Har man tidligere fået afslag på et lån, får man ikke bare godkendt et lån, fordi der nu er corona, siger han.

Samme princip gælder for virksomheder, der bliver ramt af corona-nedlukningen.

– Hvis man bliver ramt som virksomhed, så skal man kontakte os, så finder vi den bedst mulige løsning. Vi er klar over, vi løber en risiko, men den tager vi i de tilfælde, hvor økonomien i øvrigt er i orden og folk har betalt deres ting til tiden, siger han.

Bankens filial på Hovedvejen er også stadig åben for ekspeditioner, men her bliver der taget de samme forholdsregler om afstand, som i alle andre butikker. Derudover har de tiltag, så især ældre borgere kan overføre penge til deres voksne børn, så de kan betale regningerne digitalt. Det er også muligt at få tilsendt en kuvert, som man så kan bruge til at sende regninger til betaling til banken.