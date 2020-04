De personlige omkostninger må ikke blive for store

DEBAT. Af Kim Valentin (V), Folketingmedlem valgt i Ballerup-kredsen

Efterhånden tror jeg, de fleste danskere er veluddannede i god hygiejne og forebyggelse. Vi skal vaske hænder, spritte af og holde afstand, så vi undgår unødig smittespredning. Vores gode vaner kan aflæses i smittekurven, som heldigvis udvikler sig mere afdæmpet end frygtet.

Når det er sagt, må vi ikke glemme at være mennesker, fordi covid-19 er blevet en del af virkeligheden.

Mange steder sidder vores ældre medborgere på plejehjem og i ældreboliger uden mulighed for besøg af familien. Så kan det godt være, at der bliver stillet teknologiske muligheder som iPads og telefoner til rådighed for at hjælpe kommunikationen mellem den ældre og deres pårørende, men det er kun en ringe erstatning for det fysiske besøg.

Jeg tror, vi alle kan sætte os ind i, at livsglæden falder i takt med, at ensomheden sætter ind hos mennesker i deres livs efterår. Vi skal passe på vores ældre, det er jeg helt med på, men det må snart være muligt at afvikle korte besøg hos bedsteforældre og oldeforældre, hvor alle forholdsregler er taget.

Meget tyder på, at vi skal lære at leve med covid-19, men vi må ikke blive bange for at leve. I så fald risikerer de personlige omkostninger at blive uforholdsmæssigt store.