Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 13 og 14

Af Jesper Ernst Henriksen

Brand i knallert

BRØNDBY. En politipatrulje kørte mandag den 30. marts klokken 23.17 til en anmeldelse om en brand i en knallert på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand. Brandvæsenet fik branden under kontrol og slukket hurtigt for den, og ingen kom til skade under hændelsen.

29-årig udsat for tyveri

BRØNDBY. Søndag den 29. marts klokken 19.30 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tyveri på Strandesplanaden i Brøndby Strand. En 29-årig kvinde kom gående ad en sti omkring Kisumparken og Ulsøparken, hvor to mænd på en knallert kørte forbi og rev kvindens taske af hendes skulder. Kvinden kom ikke til skade under hændelsen.

Sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede mandag den 30. marts klokken 00.25 en 22-årig kvindelig bilist på Hovedvejen i Glostrup. Kvinden havde ikke kørekort, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret. Hun nægtede i øjeblikket.

29-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte torsdag den 2. april klokken 16.03 til en anmeldelse om et butikstyveri fra elektronikbutik på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 29-årig kvinde, idet hun havde stjålet en hårtørrer. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte i øjeblikket.

Sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Onsdag den 1. april standsede en politipatrulje en 18-årig mandlig bilist på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han nægtede i øjeblikket.

26-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Torsdag den 2. april klokken 17.15 standsede en politipatrulje en 26-årig mandlig bilist på Gillesager i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården til blodprøver. Han nægtede i øjeblikket.

27-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Onsdag den 1. april klokken 17.46 bragte en politipatrulje en 27-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Han blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede i øjeblikket.

I sager om indbrud modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48 / 114.