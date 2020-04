Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 14 og 15

Af Jesper Ernst Henriksen

14-årig taget i butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte fredag den 3. april klokken 20.10 til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 14-årig dreng, idet han havde stjålet chokoladepakker fra butikken. Patruljen afhørte ham i butikstyveri samt kontaktede hans forældre.

Havemøbler stjålet fra have

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi har modtog en anmeldelse om at der er blevet stjålet havemøbler fra en villa mellem fredag den 3. april klokken 00.00 og klokken 07.00 på Guldborgvej i Brøndby Strand.

21-årig sigtet for narkokørsel

VALLENSBÆK. En politipatrulje standsede fredag den 3. april en 21-årig mandlig bilist klokken 18.40 på Jydekrogen i Vallensbæk. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han blev ligeledes skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede begge sigtelser.

14-årig kørte bil

BRØNDBY. En politipatrulje standsede mandag den 6. april klokken 03.25 en 14-årig dreng, der kørte i en bil på Ny Mæglergårds Allé i Brøndby Strand. Drengen havde naturligvis ikke kørekort, hvorfor patruljen afhørte ham i kørsel uden førerret samt kontaktede hans forældre.

26-årig kørte uden kørekort

BRØNDBY. Mandag den 6. april klokken 19.20 standsede en politipatrulje en 26-årig mandlig bilist på Solkær i Brøndby. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

23-årig kørte uden kørekort

BRØNDBY. Tirsdag den 7. april klokken 01.20 standsede en politipatrulje en 23-årig mandlig bilist på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby. Mandens kørekort var administrativt inddraget, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

30-årig sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede mandag den 6. april klokken 15.40 en 30-årig mandlig bilist på Motorring 3 ved Glostrup, da han ikke havde sele på. Det skulle dog vise sig ikke at være det eneste punkt, hvor han var på kant med loven. Han havde nemlig hellere ikke noget kørekort. Politiet vurderede, at han var påvirket af narko og han var i besiddelse af narko. Manden erkendte det hele og blev taget med til politigården i Albertslund til blodprøve.

