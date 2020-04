Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 16 og 17

Af Jesper Ernst Henriksen

Butikstyveri

GLOSTRUP. Mandag den 20. april klokken 15.59 blev et butikstyveri anmeldt fra en forretning på Hovedvejen i Glostrup. En 22-årig mand fra Høje-Taastrup passerede kasselinjen med et TV. Politiet kom til stedet, hvorefter manden blev sigtet for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.

På narko og uden kørekort

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede torsdag den 23. april klokken 14.27 en 43-årig mandlig bilist på Sydvestvej i Glostrup. Manden havde ikke noget kørekort. Patruljen vurderede han var narkopåvirket og han havde en ulovlig kniv på sig. Han blev derfor sigtet at køre uden førerret, for narkokørsel og for en overtrædelse af knivloven. Han nægtede alle tre ting og blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøve.

94-årig udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 23. april klokken 13.40 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tricktyveri netop sket på Sportsvej i Glostrup. En 94-årig kvinde havde lukket en ukendt kvinde ind i sin lejlighed. Kvinden påstod, at hun var fra rengøringen. Personen gik hurtigt igen, og den 94-årige opdagede senere, at diverse kontanter var stjålet. Den mistænkte tricktyv beskrives som

kvinde, dansk af udseende, ca. 180 cm høj, spinkel kropsbygning, lys i huden, pænt påklædt. Hun talte dansk og medbragte en forstøver.

85-årig udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte lørdag den 25. april klokken 11.00 til en anmeldelse om et tricktyveri sket på Diget i Glostrup. Fire personer – en kvinde og tre mænd – havde henvendt sig til en 85-årig kvindelig beboer i hendes lejlighed og påstået, at de omdelte reklamer. De fik adgang til lejligheden og gik hurtigt igen. Kvinden opdagede senere, at diverse kontanter var stjålet. Der er beskrivelser af to af de mistænkte. Den ene beskrives som kvinde, 30-40 år, 170-180 cm høj, dansk udseende, mørkt hår, talte dansk, iført maske for munden.

Den anden beskrives som mand, 30-40 år, 170-180 cm høj, almindelig kropsbygning, mørkhåret.

Pung stjålet fra personbil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Audi personbil sket lørdag den 25. april klokken 20.45 på Hallingparken i Brøndby Strand, hvor en pung var stjålet.

Peberspray og uden kørekort

BRØNDBY. Fredag den 24. april klokken 08.15 standsede en politipatrulje en 18-årig mandlig bilist på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han nægtede i øjeblikket. Han blev desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven, idet han havde en peberspray på sig. Han erkendte begge ting.

I sager om indbrud og tricktyveri modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.