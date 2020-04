Efterlysning af indbrudstyve

Disse to er mistænkt for flere indbrud, blandt andet i Brøndby. Foto: Københavns Vestegns Politi

BRØNDBY. Indbrudsgruppen hos Københavns Vestegns Politi har brug for borgernes hjælpe til at finde frem til to mistænkte indbrudstyve, som har huseret over det meste af den københavnske vestegn

Af Jesper Ernst Henriksen