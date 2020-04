Fastholder nationale test

Eleverne i Vallensbæk skal stadig gennem de nationale test. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Eleverne i folkeskolerne i Vallensbæk skal fortsat gennemføre de nationale test. Der var dog noget politisk uenighed om værdien af testene

Af Jesper Ernst Henriksen

Regeringen har gjort det valgfrit for de fleste folkeskoler i Danmark, om de vil gennemføre de nationale test i år. Kun de 20 procent dårligste fra sidste års test skal gennemføre testene, derudover udvælger Undervisningsministeriet nogle repræsentative skoler til at gennemføre de nationale test, så der er et nationalt grundlag at sammenligne på. Vallensbæks skoler er ikke i nogen af de to grupper.

Det er op til den enkelte kommune, om man vil lade kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal gennemføres nationale test eller om det skal være den enkelte skoleleders ansvar. I Vallensbæk blev der truffet beslutning om at gennemføre de nationale test på mødet i marts, hvor Konservative og Dansk Folkeparti stemte for testene, mens Socialdemokratiet stemte imod.

Kritik af testene

Der har over de seneste år været en del kritik af de nationale test. Det har været kritiseret, at de ikke måler særligt præcist for den enkelte elev, og at de risikerer at påvirke lærernes undervisning, så de underviser i at klare sig godt i testen i stedet for at undervise alment dannende. Derfor har regeringen lavet en aftale om at ændre de nationale test.

– Der er noget, som virker i dem, og noget, som ikke virker i dem. På det individuelle niveau, der er de ikke altid retvisende, men det er de ledelsesmæssigt på klassetrin og i forhold til en hel årgang, så man har noget at måle hinanden på. Når vi laver kvalitetsrapporter er det meget rart at have noget at måle på og efter. Vores indstilling er, at vi fortsætter med at lave nationale test, men på individniveau kan det godt være, man ikke skal bruge så meget tid på at følge op på det, det må være op til den enkelte lærer. Men ledelsesmæssigt er det rart at kunne følge op på, om en klasse fungerer i forhold til de andre skoler og hele landet, sagde Henrik Rasmussen (K).

Han var også kritisk overfor den måde, som regeringen havde lavet aftalen på.

– Det er en lille smule populistisk, når man laver en regeringsaftale, hvor man siger, at vi godt er klar over, at der er fejl i de nationale test. Forligspartierne siger så, indtil man har fået en ny målemetode, så står det os frit for, om man vil have det eller ikke vil have det. Det synes jeg er en lidt slap måde at lave politik på fra Christiansborgs side, sagde han.

Også Dansk Folkeparti støttede op om at gennemføre de nationale test.

– Vi er på den linje, at vi ønsker de nationale tests gennemført. Vi har ikke nogen ideologisk modstand mod test – tværtimod. Det er noget, man må leve med. Der er ikke nogen, der har sagt, at det er fuldstændig værdiløst. Selvfølgelig får man noget ud af det, man får en indikation på, hvor klassen ligger fagligt. Man kan altid vurdere, om en elev har været dygtig i den konkrete test, som er udført. Derfor giver det også god mening at gennemføre test, sagde Kenneth Kristensen Berth.

Søren Wiborg (S) og resten af socialdemokratiet stemte imod at gennemføre de nationale test.

– Vi er heller ikke interesserede i at fjerne ledelsesværktøjer fra skolen, vi synes bare, de skal have de rigtige værktøjer. Der har de nationale test vist sig at være ubrugelige. Det er for os at se helt ligegyldigt at se hvor klassen er og ikke hver enkelt elev. Som kommunalbestyrelse kan vi se resultaterne, men det er behæftet med fortrolighed, så vi kan ikke bruge det. Vi synes, vi skulle slå koldt vand i blodet og afvente et nyt testsystem, sagde han.