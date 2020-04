Flere tiltag for ansvarligt spil i spillebranchen

SPONSORERET INDHOLD: Der bliver fokuseret mere og mere på det der omtales som ansvarligt spil i spillebranchen. Det er en vigtig udvikling, og det kræver at spillestederne selv tager ansvar, for at forebygge bekæmpe alvorlige problemer som spillemani og spilleafhængighed. Her ser vi nærmere på nogle af de tiltag der er kommet til, for at sikre mere ansvarligt spil.

Af SPONSORERET INDHOLD

Alvorlige konsekvenser

Med online spil og online casino er det blevet nemmere end nogensinde at udvikle spilleafhængighed. Der findes mange forskellige metoder at bekæmpe spilleafhængighed med, men det er svært, i en branche, der mange spiller i det skjulte. Det er ingen hemmelighed at spilleafhængighed kan have alvorlige virkninger og konsekvenser for den berørte såvel som de pårørende.

Der er mange pårørende der føler at familien er blevet ødelagt som en direkte følge af spilleafhængighed. Det er som regel fordi mange spilleafhængige bruger penge der er øremærket almindelig husholdning, mad, mediciner og husleje og lignende til at spille for, og bliver ved med at spille for at forsøge at genvinde tabt gevinst. Det frarådes på det stærkeste.

Det er som hovedregel ikke en god ide at spille for mere end man potentielt set har råd til at miste. Det er også relevant at man ikke spiller med penge der er øremærket husholdning og lignende, eller sparepenge. Ikke mindst er det en god ide at ikke spille, hvis man føler at det er kommet ud af kontrol. Det kan ske på mange måder, men for mange er det fordi de spiller mange flere timer, end det de tror.

Det er også vigtigt at man ikke spiller for at tjene penge. Casinospil og spillemaskiner online er udelukkende ment som underholdning, derfor skal man ikke se på det som en vej til at tjene penge eller spæde på sin daglige økonomi.

Spillebranchen tager ansvar

Ansvarligt spil kræver som nævnt, at spillebranchen selv også tager ansvar for at opfordre sine kunder til at spille ansvarligt. Derfor har flere af de store aktørerne indenfor casinospil indsat en række tiltag i et forsøg på at bekæmpe og forebygge spillemani. Dette er tiltag som for eksempel at begrænse den tid man kan spille. Det er også mange spillesteder der gør det tydeligt inde på siden, hvor meget tid den enkelte spiller har brugt på et spil – og som kan give varsler, hvis man har spillet i meget lang tid. Det er også blevet gjort nemt at se, hvor mange penge man har brugt.

Det er også muligt at isolere sig selv fra spillesiden. Det kan man gøre i et stykke tid til man har genvundet kontrollen. Mens denne isolering er i gang, har man ikke mulighed for at logge ind på spillesiden for at spille mere. CasinoOnlines holdning er at man skal holde øje med om en pårørende udviser tegn på spillemani, og at man som spillested skal iværksætte tiltag og værktøjer, der kan hjælpe den der potentielt lider af spilleafhængighed. Det kan være tegn som at man bliver afhængig af spil der er baseret på tilfældighed, og ikke kan stoppe før man når ‘den store gevinst’ eller at man bliver afhængig fordi det er for tilgængeligt.