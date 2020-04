Forærer beskyttelsesdragter til ældrecenter

Her får Ældrecenter Hvissinge leveret beskyttelsesdrager fra Christiansen & Essenbæk. Foto: Christina Sørensen

GLOSTRUP. Entreprenørvirksomheden Christiansen & Essenbæk fra Glostrup har foræret 23 beskyttelsesdragter til Ældrecenter Hvissinge, så de kan give mere omsorg til beboerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Det kan være ensomt at være på plejehjem for tiden. Besøg udefra er helt forbudt og plejehjemmenes egne sociale aktiviteter er lukket ned.

De fleste steder spiser de ældre ikke engang sammen længere. Manglen på værnemidler som masker og beskyttelsesdrager betyder, at plejepersonalet er nødt til at spare på dem.

Sådan var det også på Ældrecenter Hvissinge. Det talte lederen på centeret, Christina Sørensen, med en bekendt om. Og så skete der noget positivt.

– Han er så gået tilbage i sit firma og har fremlagt det her og har fået lov at tage 23 af deres beskyttelsesdragter og donere dem hertil. Det er mega fedt, fortæller hun.

Beskyttelsesdragterne er ikke godkendt til at blive brugt i personlig pleje, men de kan gøre det lidt mindre ensomt for beboerne.

– Vi kan bruge dem, når vi skal ind og have en samtale eller skal gøre rent. Det er et rigtig godt supplement, til dem vi har i forvejen, siger Christina Sørensen.

De nye beskyttelsesdragter betyder altså, at der nu er en mulighed for at komme ind for bare at sludre med ensomme ældre, hvor der er mistanke om corona-smitte.

– Det gør ondt på vores borgere, at de ikke kan få besøg længere. De her dragter gør det muligt, at vi også kan komme ind på omsorgsbesøg, så der kommer noget kvalitet tilbage og de ældre ikke bliver ensomme i deres isolation, siger Christina Sørensen.