Glostrup apotek har gratis udbringning i lokalområdet

Glostrup Apotek pakker og udbringer blandt andet receptpligtig medicin. Foto: Glostrup Apotek

GLOSTRUP. Glostrup Apotek har mange kunder, der ikke bør komme på apoteket i denne tid. Derfor tilbyder de gratis udbringning

Af Jesper Ernst Henriksen

Pas på dig selv, bliv hjemme, hold afstand. For nogle kan det i øjeblikket være en udfordring at komme ned på det lokale apotek, for at hente medicin eller købe andre apoteksvarer. Her er Glostrup Apotek parat til at give en hånd med på vejen. I hele april måned tilbyder apoteket nemlig gratis udbringning i Glostrup og Brøndbyvester.

– Vi kan se, at der er et stort behov, og vil gerne give en hjælpende hånd, til dem der har svært ved selv at komme ned på et af apotekerne, fortæller apoteker Kristian Østergaard og fortsætter:

– I den her helt særlige situation, har vi derfor valgt at apoteket betaler for udbringning i lokalområdet i hele april måned.

Man skal ringe til apoteket på tlf. 43 96 00 20 for at få bragt sine varer ud, og her vil personalet sidde klar med faglig rådgivning og vejledning. Det gælder uanset om man mangler en god håndcreme, lidt forkælelse til hud og hår, vitaminer eller receptpligtig medicin. Apoteksvarerne bliver bragt ud samme dag, hvis man ringer på hverdage inden kl. 14.

Har man brug for akut udbringning, udbringning i weekender og om aftenen eller bor man udenfor lokalområdet, klarer budet det til de almindelige udbringningstakster.

Både Glostrup Apotek og Apoteket i Glostrup Shoppingcenter holder almindeligt åbent, og er som altid klar til at tage imod kunderne. Der bliver holdt god afstand i butikkerne og der er sat skærme op ved kasserne, men den gode rådgivning er præcis som den plejer.