Glostrup-firma bag gratis jobbank: På Vestegnen hjælper vi hinanden

Glostrup-virksomheden Emply hjælper Brøndby Kommune med at skaffe medarbejdere til at hjælpe under corona-krisen. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Glostrup-firmaet Emply står bag corona-jobbanken, som er et gratis tilbud til alle landets kommuner og regioner. Det er vigtigt at hjælpe hinanden, når det brænder på, lyder det fra en af stifterne

Af Robert Hendel

I takt med, at corona-virusset breder sig, og Danmark er lukket ned, bliver sundhedspersonalet sat på prøver. Noget tyder dog på, at danskerne er villige til at komme sundhedsvæsenet til undsætning.

Flere tusinde personer med sundhedsfaglig baggrund har allerede tilbudt deres arbejdskraft i landets mange corona-jobbanker.

Platformen til corona-jobbankerne har en lokal Glostrup-virksomhed stillet gratis til rådighed for blandt andre kommuner og regioner.

– Det kom meget naturligt til os, da vi så krisen komme, efter at regeringen lukkede landet ned. Samfundet står i en meget kritisk situation, og der vil vi gerne hjælpe med at tiltrække de rigtige medarbejdere og skabe overblik, fortæller Gert Abildskov, der er medejer og stifter af it-virksomheden Emply, der til daglig udvikler HR-software til store virksomheder og organisationer som NATO, Matas og Power.

Den første corona-jobbank blev sparket i gang i Region Midtjylland den 13. marts. 48 timer senere var det rullet ud i en stor del af regionens 19 kommuner.

– Vi kunne hurtigt se, at der var et behov for at få skabt et overblik over situationen. De forskellige regioner og kommuner blev jo nærmest bombarderet med mails og telefonopkald. Det behov har vi så løst med corona-jobbanken, der også hjælper dem med at overholde den gældende lovgivning om persondata, forklarer Gert Abildskov om idéen, der langsomt har bredt sig til resten af landet, heriblandt Brøndby Kommune.

Vigtige værdier

Emply blev stiftet for 10 år siden, og indtil for to år siden havde virksomheden adresse på Frederiksberg.

I dag hedder postnummeret 2600, og det glæder stifterne, at få virksomheden til Vestegnen, hvor Gert Abildskov har sine rødder. Det var også her, idéen blev skabt.

– Vores virksomhed er opstået gennem et tilhørsforhold til Vestegnen. Jeg mødte min makker på Brøndby Stadion, så det var ret naturligt at få virksomheden til Vestegnen, da det blev muligt, siger Gert Abildskov.

Han mener, at der hersker nogle særlige værdier på den københavnske vestegn, som han identificerer sig med.

– Her står man sammen, støtter hinanden og hjælper, hvor man kan. Der er et specielt fællesskab og sammenhold herude, forklarer Gert Abildskov, som er begejstret over den positive modtagelse, corona-jobbanken har fået rundt omkring.

Omkring 20.000 personer har ifølge Gert Abildskov tilbudt deres arbejdskraft gennem systemet. Samtidig oplever han, at der dagligt er nye kommuner, der tager imod virksomhedens tilbud om corona-jobbanken.

Afviser skjulte motiver

Brøndby er en af de kommuner, der har takket ja til Emplys tilbud om en corona-jobbank. Systemet kender kommunen i forvejen.

– Det er det samme system, som vi bruger i forvejen, når vi rekrutterer medarbejdere. I en situation som nu, hvor vores ledere har enormt travlt, er det vigtigt, at de ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i et nyt system, siger Lisbeth Sommer, der er ældrechef i Brøndby Kommune.

Ifølge Gert Abildskov er det dog ikke kun eksisterende kunder, der har taget imod tilbuddet.

– Det viser, at det ikke kun os selv, der synes, at det er godt, siger han.

Samtidig afviser Emply-stifteren, at der ligger skjulte motiver bag den gratis rekrutteringsplatform. Det handler om et at løse et akut behov her og nu.

– Vi gør ikke det her for at tjene penge. Det er udelukkende for at gøre det nemmere for kommuner og regioner at tiltrække relevant personale hurtigt, lyder det fra Gert Abildskov, der er gået fra at være en lille, vild iværksætter fra Vestegnen til at levere professionelle HR-løsninger til hele verden.