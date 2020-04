Hurtig hjemsendelse efter fødsel – Sundhedsplejen er klar til at hjælpe

HELE OMRÅDET. Hospitalerne udskriver nu alle ukomplicerede fødsler 3-4 timer efter fødslen, fordi man har brug for sengene til covid-19 patienter

Af Jesper Ernst Henriksen

Det forventede pres på sygehusene betyder, at Sundhedsplejen kommer til at skulle overtage hele barselsplejen. Det kan de heldigvis godt løse, og det tekniske system sikrer, at Sundhedsplejen får fødselsanmeldelser inden for 24 timer, hvorefter de kontakter de nybagte forældre. Det er vigtigt, at der ikke går mere end 24 timer, før Sundhedsplejen får kontakt med familien, da der sker en del for et nyfødt barn inden for de første 24 timer.

Men tiden fra familien bliver udskrevet fra fødselsgangen til Sundhedsplejen bliver orienteret, kan være lang tid at vente med at få støtte og rådgivning, ikke mindst hvis man for eksempel er førstegangsfødende.

På fødselsgangen kan de ikke nå at overlevere kontaktoplysninger til kommunerne, da de er fødested for 15 kommuner med forskellig praksis. Men de har lovet at sige til de nybagte familier, at de skal kontakte Sundhedsplejen, når de kommer hjem.

Har man lige født skal man derfor lægge en besked hos Sundhedsplejen i Glostrup på telefon 24 49 75 61, og man vil derefter blive kontaktet hurtigst muligt.