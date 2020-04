I ”hjemtager” grønne arealer

DEBAT. Af Bente Nielsen, Østervang 10, 2605 Brøndby

Kommentar til formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Vagn Kjær-Hansens svar på læserbreve i Folkebladet den 24. marts 2020 vedr. ældrecenter.

Jeg er også sikker på, at det bliver et super ældrecenter. At 19 politikere i kommunalbestyrelsen står bag beslutningen, betyder nødvendigvis ikke at, placeringen er den rigtige for bydelen Brøndbyvester. Kjær-Hansens svar og argumenter er desværre ikke overraskende og viser, at man politisk er parat til at gå langt i sit forsvar for placeringen.

Tilsyneladende er man politisk i gang med at ”hjemtage” alle grønne kommunale arealer til byggeformål. At Vesterledparken i halvfjerdserne husede et begrænset område med fire små pavilloner i ét plan tåler absolut ingen sammenligning med det, der venter parken og området.

Begreber som ”respektafstand” til villaer og ”grønne områder” har tilsyneladende også en anden betydning, når man er politiker.

Parkering helt op til alle villabaghaver, dernæst en kørevej og sidst bygninger i 2 og 3 etager i en afstand på cirka 25 m fra samme baghaver, er snarere et udtryk for manglende respekt.

Det primære ”grønne” er altså gennemgående stier forbi bygningsmassen, som igen fører ud til et regnvandsbassin mod Park Allé.

Til borgere i andre områder af Brøndby, der i tidernes morgen har udvist rettidig omhu og etableret legeplads og mindre grønne pletter eller for den sags skyld brede alléer – ja, så er risikoen, at politikerne vil bruge det som argument imod jer ved inddragelse af nærliggende grønne kommunale områder.

I sin iver for at forsvare ældrecenterplaceringen forsøger Kjær-Hansen at gøre det til et spørgsmål om støj og manglende økonomiske muligheder. Derved undgår han også at komme ind på den reelle årsag til at mokke et stort byggeri ind på et alt for lille område, nemlig det at ledige kommunale arealer omkring det nuværende Gildhøj plejehjem skal bruges til et ambitiøst sportsbyprojekt.