Luft-krammere

GLOSTRUP. Det går rigtig fint for de unge i Glostrup med at holde sig i mindre grupper og holde afstand til hinanden

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Kommune var der i starten af corona-krisen lidt udfordringer med unge, der var sammen i for store grupper og kom lidt for tæt på hinanden. Det sker ikke længere.

SSP, lokalpolitiet, Glostrup Ejendommes vagtordning og Varmeværkets gademedarbejdere har været rundt i kommunen lidt hyppigere end normalt, men har generelt oplevet positive takter.

Det kommunens medarbejdere bemærker og glæder sig over, at rigtig mange børn og unge har forstået de nye regler.

Der er få børn og unge ude, og hvis de er, så holder de fin afstand til hinanden, og de færdes ikke i store grupper.

Det er ofte de unge, der siger ”husk at holde afstand”. De kommer heller ikke tæt på hinanden for at hilse længere. De er begyndt at bruge luftkram og solo high-five.

De fleste unge, særligt gruppen af 13-18-årige, holder sig hjemme, men kommer lidt ud, når de er ved at få spat af at være inde.

Nogen udtrykker faktisk, at de er sådan lidt triste og savner at være sammen med deres venner, lyder det samstemmende fra de kommunale medarbejdere, der er i kontakt med de unge.

Varmeværket har udover dialogen på gaden også telefonisk kontakt med en del unge og oplever, at mange er optaget af lektier, savner deres almindelige dagligdag og er usikre på fremtiden.

Hvad med min eksamen? Kommer jeg til at køre i vogn, når jeg bliver student?

Spørgsmål, hvor der ikke findes svar lige her og nu, men som gør, at de er usikre på, hvad denne nye situation vil betyde for deres fremtid.

Gør noget for andre

Der en del unge i Glostrup, der er aktive på en lokal Facebook side, hvor de tilbyder deres hjælp med indkøb, børnepasning, hundeluftning med mere. Nogle af de unge er unge der oplever den normale hverdag lidt op ad bakke, men som i denne situation udviser et socialt engagement.

Samarbejdet på gadeplan fortsætter fremover. Især når foråret rigtig får fat forventer Glostrup Kommune at se flere børn og unge på gaderne, men håbet blandt gademedarbejderne er, at de fortsat vil vise den samme ansvarlighed.

De oplyser også, at de har tid til at snakke, hvis de unge får problemer.