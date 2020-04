Morgengymnastik i skurvognen

Der bliver lavet morgengymnastik i skurvognene, før medarbejderne fra CG Jensen starter arbejdet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Opvarmning er ikke kun noget, sportsudøvere har gavn af. Byggevirksomheden CG Jensen A/S har med stor succes introduceret morgengymnastik på både byggepladser og kontorer. Initiativet spreder sig som ringe i vandet, og det har sikret virksomheden en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2020

Af Jesper Ernst Henriksen

’En sportsudøver starter jo heller ikke op uden at have varmet op først.’ Det er mantraet hos Michael Larsen, adm. direktør i bygge- og anlægsfirmaet CG Jensen A/S, der de seneste fem år har kørt indsatsen CG Jensen A/S i bevægelse. Derfor starter arbejdsdagen hos virksomheden med opvarmning og morgengymnastik – både ude i skurvognene på flere byggepladser og hos flere af funktionærerne på kontorerne.

– Vi vil gerne mindske risikoen for nedslidning og skader blandt vores medarbejdere. Derfor har vi sat fokus på motion på arbejdspladsen, og et af initiativerne har været morgengymnastik og opvarmning for vores medarbejdere, siger Susanne Bruun, der er arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetschef hos CG Jensen A/S.

CG Jensen A/S er delvist medarbejderejet, og netop medarbejderinddragelse har været centralt i udrulningen af morgengymnastikken.

– Vi har haft det princip, at det ikke skal være noget, som er trukket ned over hovedet på medarbejderne. Og det er faktisk også medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter, som har taget vores direktør på ordet, fået købt udstyr som elastikker, og så har opvarmningen spredt sig som ringe i vandet til flere byggepladser og også på kontorerne, fortæller Susanne Bruun.

Gymnastik før møde

Opvarmningen med elastikker bruges nu også på formandsmøder og projektledermøder, hvor ledelsen selv er gået foran og har sat gang i bevægelsen inden møderne. Nye medarbejdere bliver også introduceret for øvelserne, ligesom en video skal udbrede det til stadig flere dele af virksomheden.

– De, som er begyndt på morgengymnastikken, gør det stadigvæk, fordi de kan mærke en stor forskel for deres krop, engagement og arbejdsglæde. De er mindre ømme i kroppen, men det betyder også noget for det psykiske arbejdsmiljø, fordi man starter dagen godt med grin og bevægelse, siger Susanne Bruun.

Ifølge Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet, viser CG Jensen A/S’ initiativ, at man kan nå langt med små initiativer i hverdagen.

– At varme op til dagens arbejde med morgengymnastik i skurvognen er et super inspirerende initiativ, som viser, at små ting i hverdagen kan gøre en kæmpe forskel for arbejdsmiljøet, siger hun og fremhæver opbakningen hos både medarbejdere og ledelse i CG Jensen A/S:

– Det stærke ved initiativet er, at det er forankret i arbejdsmiljøorganisationen og nyder stor opbakning både hos ledelsen og medarbejderne. Medarbejderne oplever, at morgengymnastikken mindsker ømheden i krop og led og styrker arbejdsglæden og det sociale fællesskab. Det er virkelig positivt.

CG Jensen A/S er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien Muskel- og skeletbesvær.

Arbejdsmiljøprisen Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet i fire kategorier, hvor der er tre nominerede i hver kategori. Det er arbejdspladser, som gør noget særligt for arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage.