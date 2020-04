Nedsat hastighed skader Vallensbæk

DEBAT. Af Kenneth Kristensen Berth (DF) Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk og folketingskandidat

Socialdemokratiets transportminister Benny Engelbrecht har nu besluttet, at der igangsættes et forsøg med hastighedsbegrænsning på 90 km/t på Holbækmotorvejen. Men i al sin visdom har Engelbrecht besluttet at forsøget kun skal være fra Sønderkær i Hvidovre til motorvejskrydset i Brøndby.

Og hvem er det forsøg egentlig godt for? Ikke borgerne i Vallensbæk i hvert fald, for de vil opleve at bilisterne på motorvejen vil speede op, når hastighedsbegrænsningen ophører og dermed formentlig køre endnu hurtigere på den strækning af motorvejen, der går igennem Vallensbæk med mere støj til følge. Og samtidig er der stadig ikke noget nyt om den støjskærm, som den tidligere borgerlige regering og Dansk Folkeparti ellers var blevet enige om skulle etableres langs Holbækmotorvejen i Vallensbæk.

I Hvidovre Avis hævder Hvidovres borgmester, Helle Adelborg, at Vallensbæk-borgmester Henrik Rasmussen er ”rigtig glad for beslutningen”, men det kan jeg simpelthen ikke tro, for det her forsøg kan umuligt gavne Vallensbæk? Hvis forsøget bliver en ”succes”, så bliver det gjort permanent på akkurat den strækning og så vil Vallensbæk fremover blive opspeedningszone for motorkøretøjer på vej ud af Stor-København.

Ærlig talt synes jeg ikke den socialdemokratiske regering har været til megen gavn for Vallensbæk indtil videre.