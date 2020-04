Ni døde med corona på plejehjem

På Højstruphave er der sat ekstra telte op, så man kan holde de corona-smittede isoleret fra resten af plejehjemmet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Plejecenter Højstruphave i Vallensbæk Kommune har kæmpet en hård kamp mod corona-virus. Første smittetilfælde ramte plejecentret allerede i midten af marts, siden har ni beboere mistet livet. Situationen er dog ved at være under kontrol, kun to er blevet smittet i april

Af Jesper Ernst Henriksen

I Vallensbæk Kommune lukkede man ned for besøg på byens plejehjem den 13. marts, efter den første beboer viste symptomer på covid-19.

Covid-19 er sygdommen, der skyldes den meget smitsomme sars-cov-2, i daglig tale omtalt som ny coronavirus. Det har betydet markante ændringer i hverdagen på kommunens plejehjem, hvor man med isolation har forsøgt at begrænse smitten. Siden midten af marts er det blevet konstateret, at 17 beboere og 11 medarbejdere er blevet testet positive for ny corona-virus. Ni beboere er afgået ved døden.

– Det har været en hård og trist periode på Højstruphave, og vi er alle – medarbejdere og forvaltning – dybt påvirkede af situationen, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Han fortsætter:

– Vi må desværre konstatere, at covid-19 rammer virkelig hårdt, når det rammer vores svageste. Vi har isoleret vores smittede beboere på vores daghjem, som midlertidigt fungerer som en sluseenhed, og vi har etableret ekstra pavilloner, så smittede og ikke smittede borgere er adskilte. På grund af situationen, har vi også været ekstra forsigtige med besøg udefra. Blandt andet blev der tidligt indført besøgsforbud og alle beboere blev isoleret i egen bolig, fortæller Henrik Rasmussen.

På Højstruphave har kommunen siden første smittetilfælde haft en fast procedure, som forvaltningen og hele personalet har fulgt, for tidligt at opsnappe eventuelt smittede. Alle beboere får taget deres temperatur to gange i døgnet. Er der den mindste ændring i temperaturen eller en forandring i beboerens almene tilstand, så kontaktes egen læge eller 1813 med det samme.

Personalet på Højstruphave handler ud fra den lægelige konsultation og vurdering, og pårørende bliver kontaktet med det samme, hvis der sker ændringer hos deres nærmeste.

Det ser ud til, at situationen nu er under kontrol. 15 af de 17 smittetilfælde blev således diagnosticeret i sidste halvdel af marts måned, mens der har været to smittetilfælde i april. Aktuelt er der en beboer med coronavirus.

Meningsfuld hverdag

De tiltag, der er iværksat for at mindske smitten, har også påvirket hverdagen for de borgere der ikke er syge. Medarbejderne bruger derfor en del af deres tid inde hos beboerne i de enkelte lejligheder for at skabe et fællesskab og have fokus på livskvalitet. I påsken har medarbejderne gjort deres allerbedste for at gøre højtiden hyggelig for beboerne med portionsanrettet påskefrokost og farverige forårsblomster. Dronningens fødselsdag blev fejret med flag, rejemadder og lagkage, og der blev sunget fællessang på terrassen og altanerne. Medarbejderne bestræber sig meget på, at beboerne ikke føler sig alene. De spiser sammen, drikker kaffe, får læst højt, laver gymnastik, synger og nyder hinandens selskab. Den enkelte beboer kan nu også, sammen med en medarbejder, komme en tur i haven. Medarbejderne har stort fokus på samværet, men er bevidste om, at det aldrig bliver det samme som at være en del af et fællesskab sammen med de øvrige beboere, oplyser Vallensbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Kontakten mellem pårørende og beboer er af stor betydning. Her er medarbejderne også opmærksomme og behjælpelige med, at kontakten bevares og kan foregå eksempelvis via telefon, Facetime eller Skype.

– Så på nye måder prøver vi at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere. Vi er mange, der håber at Højstruphave snarest kan nærme sig hverdagen – selvfølgelig fortsat under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger i forhold til samtidig at passe rigtig godt på alle beboerne, slutter Henrik Rasmussen.

Dette gøres der mod corona på Højstruphave

Hver morgen har Højstruphave været genstand for intensive drøftelser på kommunens covid-19 kriseberedskab, hvor der er truffet beslutninger om initiativer i forhold til at inddæmme smitten.

Besøgsforbud fra medio marts 2020.

Ingen fælles arrangementer på Højstruphave.

Isolation af alle beboere.

Etablering af særlig afdeling for de smittede (”Slusen”).

Adskillelse af medarbejdere på de forskellige etager.

25 medarbejdere på Højstruphave er blevet testet, heraf er 11 blevet testet positive.

Den normale deling af nattevagten på Højstruphave med ”ude-området” er suspenderet.

Temperaturmåling to gange dagligt af beboerne.

Systematisk observation for covid-19 symptomer to gange dagligt (hoste, respiration, ondt i halsen, diarré mv.).

Systematisk brug af værnemidler.

Ingen tømning af tomme boliger og nye indflytninger.

Kontinuerlig dialog med de centrale sundhedsmyndigheder om situationen på Højstruphave – herunder Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.

Kontinuerlig kontakt til de praktiserende læger om beboere med mistanke om smitte eller smittede.

Ekstra rengøring på Højstruphave – fællesarealer, kontaktpunkter (f.eks. gelænder, håndtag)

Ekstra rengøring og afspritning i lejlighederne.

Beslutning om udvidet tøjvaskordning på Højstruphave.

Der har været ledelse på Højstruphave alle ugens 7 dage.

Skal diskutere åbning

Vallensbæk. Onsdag aften er der møde i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune. Her har Dansk Folkeparti fået et punkt på dagsordenen om at give mulighed for besøg på kommunens plejehjem. Forslaget er, at de pårørende kan besøge beboerne udendørs, med to meters afstand og at der bliver sat et løft over antallet af besøg.

