Ny handicap- og psykiatripolitik: Kommunen skal være mere tilgængelig

Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Brøndby Kommune har fået mange tilbagemeldinger med forslag til den kommende handicap- og psykiatripolitik, der skal gøre livet nemmere for borgere med fysiske eller psykiske udfordringer

Af Robert Hendel

Større tilgængelighed, Åben Dør-tilbud i Multihuset og en PPR-medarbejder på hver af de tre skoler i Brøndby til det stigende antal børn med særlige behov.

Det er nogle af de initiativer, som Brøndby Kommune skal sætte i gang henover de kommende to år som følge af en ny handicap- og psykiatripolitik, som blev vedtaget på et møde i kommunalbestyrelsen den 26. februar i år.

– Vi vil gerne støtte op om, at både børn, unge og voksne med et handicap eller psykisk sårbarhed kan indgå i fællesskaber som alle andre, og at de har mulighed for en aktiv og sund hverdag, siger Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Den nye handicap- og psykiatripolitik indeholder fem konkrete punkter og er blandt andet blevet til på baggrund af en række dialogmøder i kommunens botilbud, i Multihuset, på Brøndbyøster Skole og et åbent borgermøde.

– Det har været meget givende. For det er et bredt og fælles ansvar, at vores medborgere med handicap eller psykisk sårbarhed får de samme muligheder som alle andre for at deltage i fællesskabet, siger Per Jensen.

Ros fra flere sider

De mange dialogmøder bliver godt taget imod af kommunens handicapråd.

– Vi har bestræbt os på at udvide demokratiet langt udover, hvad det repræsentative demokrati plejer at gøre. Det kan jeg kun være tilfreds med, og det er handicaprådet også, lød det i kommunalbestyrelsessalen den 26. februar fra formand for handicaprådet i Brøndby Kommune, Steen Andersen (EL).

I handicap- og psykiatripolitikken for 2020-2022 er der lagt op til at styrke indsatsen for personer i den erhvervsaktive alder, der har senfølger efter hjerneskade, eksempelvis en hjernerystelse. Kommunen ønsker også at sætte fokus på søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser, så de kan få støtte ved at mødes med andre i samme situation.

Ifølge Per Jensen er det planen, at den nye handicap- og psykiatripolitik bliver evalueret løbende. Den del er de glade for hos Venstre i Brøndby.

– Det glæder mig, at man stadigvæk holder kontakten til de borgere, som har været med til at udarbejde den her politik med henblik på at evaluere politikken efterfølgende, lød det fra Mette Engelbrecht (V).

Handicap- og psykiatripolitikken bliver tilgængelig på Brøndby Kommunes hjemmeside og i fysisk form, blandt andet i byens kulturhuse.