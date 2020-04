Nyt hus til SUP i Strandparken

Bådebroen er ikke vedtaget endnu, men resten bliver virkelighed denne sommer. Foto: Grafik: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Stand up paddle er blevet populært i Vallensbæk. Nu får sporten et nyt hus i Strandparken

Af Jesper Ernst Henriksen

Går man mod stranden fra parkeringspladsen ved Vallensbæk Havn, kommer man i dag forbi tre små huse. To toiletbygninger og et tidligere ishus, der de seneste år har været brugt til grej for stand up padle (SUP), der er en sport, hvor man står på noget, der minder om et surfbræt og padler sig frem. Nu er ishuset blevet lejet ud til en café, så grejet til SUP er blevet flyttet til nogle containere. Der skal det dog ikke blive liggende. Kommunalbestyrelsen besluttede nemlig på mødet i marts at bygge et nyt hus til grej ved siden af ishuset.

Huset bliver bygget af fire 20-fods containere, der bliver bygget sammen og isoleret. Skitserne viser plads til 25 SUP-boards, 70 våddragter, redningsvester og andet udstyr. Der bliver derudover bygget et lille lagerrum og kølerum til den kommende café. Containerne bliver beklædt med træ, så de falder ind i området.

På taget af containerne bliver der etableret en tagterrasse med udsigt over søen og havet. Det er planen, at denne kan bruges til tilskuere, når kajakklubben har stævner på søen, så tilskuerne ikke slider på søbredden.

Rundt om både ishus og det nybyggede hus bliver der etableret en træterrasse, som kan bruges til udendørs servering fra caféen og til at gøre SUP-udstyr klar til en tur i vandet.

Det er forventningen, at det nye hus kan stå klar i løbet af juni måned. I alt er det forventet, at projektet koster 3,5 millioner kroner. I skitserne er der også tegnet en søsætningsbro og et bådhus ude i søen, men det er der ikke sat penge af til i denne omgang.