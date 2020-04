Nyt om politik

GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Spejdere fik penge til naturgas

GLOSTRUP. DDS Solvang Gruppe har søgt om et tilskud på 25 til 35.000 til et nyt naturgasfyr, da deres gamle fyr var gået i stykker. Det gav anledning til en del debat i kommunalbestyrelsen. Søren Enemark (S) talte for, at de skulle have tilskuddet, men han var træt af, at spejderne ikke havde søgt tidligere, så der var tid til at finde en mere miljørigtig løsning. Ifølge John Engelhardt (V) ville en løsning med for eksempel varmepumper koste 90.000 kroner. Det mente SF og Enhedslisten var det rigtige, de stemte derfor imod, mens Konservative undlod at stemme.

Ingen Verdensmålfestival

GLOSTRUP. Som omtalt i et læserbrev her i Folkebladet har Det Konservative Folkeparti foreslået at afholde en Verdensmålfestival.

– I forhold til, at arbejde med bæredygtighed, grøn- og miljørigtig omstilling samt det at skabe vækst, udvikling samt gode og borgervenlige tilbud, ydelser og aktiviteter, er det at bruge FN’s Verdensmål vigtigt – men vigtigst af alt er at kunne omsætte globale Verdensmål til lokale og kommunale hverdagsmål, der giver mening for alle os der lever, bor, arbejder og driver erhverv her i Glostrup, sagde Dan Kornbek Christiansen (C).

John Engelhardt (V) foreslog at udsætte beslutningen til behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvilket blev vedtaget af et flertal bestående af alle andre end C og BL.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti, BL: Bylisten