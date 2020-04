Påskeglæde på ældrecenter

Der var masser af påskeæg til beboerne på Ældrecenter Hvissinge, som blev afleveret af foreningens formand og bestyrelsesmedlem Tove og Winnie. Foto: Privat

GLOSTRUP. Der var lidt ekstra hygge til beboerne på Ældrecenter Hvissinge i anledning af påsken

Af Jesper Ernst Henriksen

Som alle andre, kan de frivillige på Ældrecenter Hvissinge ikke komme på ældrecenteret lige for tiden. Det forhindrede dem dog ikke i at sende en påskehilsen til beboerne på ældrecenteret.

Før påske var de derfor først i Føtex for at købe 75 påskeæg, hvoraf Føtex donerede nogle af dem. Derefter var de på ældrecenteret for at aflevere påskeæggene.

De frivillige oplyser, at både de og de ældre glæder sig til, at der igen bliver åbnet for besøg på ældrecentrene og de måske lidt triste og ensformige dage kan være slut.