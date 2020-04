Politiet advarer: Undgå at samles i havnene

Politiet er klar til at udstede opholdsforbud i Vallensbæk Havn. Da Folkebladet cyklede forbi søndag eftermiddag var der dog ikke mange mennesker. Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. Seks områder på Vestegnen får politiets særlige opmærksomhed i den kommende tid for at hindre corona-smitte. Politidirektøren opfordrer til, at man nøje overvejer sin adfærd og indskærper, at det stadig er forbudt at forsamle sig

Af Jesper Ernst Henriksen

Selvom foråret spirer, solen skinner, og mange får lyst til at være mere ude – så er der stadig smittefare med corona-virus og forbud mod at forsamle sig mere end 10 personer både ude og inde.

For at være på forkant i indsatsen mod forsamlinger i den kommende tid, har Københavns Vestegns Politi udpeget seks ’hotspots’, hvor politiet vil holde ekstra godt øje.

– Tiden er ikke til større forsamlinger i det fri – tværtimod – og derfor har vi en prioriteret opmærksomhed på forsamlinger, afstand og smittespredning – og bødeblokken sidder løst nu, siger politidirektør Kim Christiansen.

I Folkebladets område er det havnene i Brøndby og Vallensbæk, der er særligt fokus på. Her går båd-folket i øjeblikket og gør deres både klar til at komme i vandet til forårssæsonen. Det må de gerne gøre, bare de gør det hver for sig.

– Vi vil ikke se store, tætte mængder af mennesker eller forsamlinger – så kommer vi til at skride ind. Tænk nøje over, hvor du tager hen – er der mange andre, så besøg et andet sted eller kom igen senere. Der er mange dejlige steder på Vestegnen, siger politidirektøren.

Skilte og forbud

Politiet vil opsætte skilte ved de seks hotspots med oplysning om, at forsamling af for mange mennesker på stedet kan indebære, at politiet vil nedlægge forbud mod ophold på stedet, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger mv. §10, stk. 1.

– Skal du arbejde på din båd eller på picnic med nærmeste familie, så hold afstand til andre og klump jer ikke sammen. Det er alles ansvar at hindre smittespredningen til vores fælles bedste – og vi er parate til at udstikke bøder og forbud, hvis folk er for mange eller for tætte, siger politidirektør Kim Christiansen.