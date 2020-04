Der var en helt særlig stemning til marts måneds kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Det blev et helt særligt møde, da der i marts var kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk med kun otte mennesker i lokalet

Af Jesper Ernst Henriksen

Normalt foregår kommunalbestyrelsens møder efter nogenlunde samme drejebog. De 15 medlemmer sidder forholdsvis tæt i en hestesko i den ene ende af lokalet ”Havet”, mens der på de talrige tilhørerpladser sidder fem til ti tilhørere.

Corona-krisen gjorde dog mødet i marts noget anderledes. Her var der kun otte mennesker i lokalet ”Havet” i alt. Fire medlemmer af kommunalbestyrelsen, borgmester Henrik Rasmussen samt Morten Schou Jørgensen, Jan Høgskilde og Ricky van Overeem. Derudover var kommunaldirektøren og en jurist som sædvanlig med til mødet, mens der på tilhørerpladserne kun fandtes Folkebladets journalist. Resten af kommunalbestyrelsen var med via Skype. Det gav et særligt indblik i medlemmernes lidt mere private sider. For eksempel havde Karina og Kenneth Kristensen Berth deres lille datter med på skødet til en del af mødet, mens andre sad i solskin i haven og deltog i mødet via en bærbar. Stemningen var lidt mindre højtidelig, end den plejer at være.

– Nogle er jo mere øvede i den slags end andre, men under alle omstændigheder blev dagsorden fulgt til punkt og prikke. Eftervirkninger fra denne usympatiske virus vil helt sikkert sætte nogle begrænsninger og det må vi altså finde os i. Lad nu foråret blomstre – lad os tage de forholdsregler vi skal, og gøre hvad der bliver sagt, så ser jeg lyset forude trods alt, siger Marianne Friis-Mikkelsen, der var en af dem, der var med via Skype.