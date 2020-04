Skolerne er åbnet med rolige forældre

Med to meters mellemrum stod eleverne klar til at komme ind i klassen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Eleverne i 0. til 5. klasse på skolerne i Glostrup mødte mandag ind til en anderledes hverdag. Med de store lokaler og flere små klassestørrelser var det på Vestervang muligt at undgå at opdele klasserne, så eleverne er sammen med voksne de kender

Af Jesper Ernst Henriksen

’Kan I se de der streger? Så skal I stille jer bag sådan en streg’ fortæller en lærer til eleverne i en 1. klasse på Vestervangskolen. Stregerne er kridtstreger, der er to meter – eller 200 centimeter, som en elev ganske rigtigt pointerede, fra hinanden. Med kridt er der skrevet velkommen tilbage 1.B, der er klassen, der skal mødes lige ved siden af gymnastiksalene. Hver klasse på skolen har fået et fast mødested, så der er klasser, der mødes hele vejen rundt om skolen. Derfra går de så ind i deres klasselokale, enten gennem egen indgang eller gennem en havedør til lokalet.

– Vi har den fordel, at vi kun er i et plan og vi har havedøre til klasserne. Vi har nogle store, rummelige lokaler. Vi har faktisk kunnet undgå at dele klasserne op i hold. De fleste klasser kan blive i deres eget lokale og have to meter mellem sig. Det betyder også, at vi har kunnet bruge klassernes dansk og matematiklærere, så eleverne primært har deres egne lærere. Det betyder rigtig meget, når de kommer ind efter så mange uger, at de ikke bliver mødt af en ny voksen, som de ikke kender, siger Sandra Albrekt Karmann, der er afdelingsskoleleder på Vestervang.

Hun og resten af ledelsen fik travlt, da statsminister Mette Frederiksen genåbnede skolerne. På skolerne i Glostrup valgte de at vente til mandag med at genåbne, så der var helt styr på tingene.

– Det har selvfølgelig været hektisk. Der har været meget logistik, der har skullet gå op på kort tid. Der er rigtig mange retningslinjer vi skal leve op til, men vi er klar og optimistiske. Vi synes, vi har lavet en god plan, siger hun.

Lærerne mødte på arbejde igen torsdag til et par lange dage.

– Vi valgte at vente med at kalde folk ind til torsdag, så vi kunne være meget konkrete, når de kom, så der ikke blev meldt for meget ud i forskellige retninger. Så da de kom ind torsdag havde vi instruksen klar i forhold til hygiejne og så videre. Så har vi lavet et standardbrev, som de har lavet til deres eget, som de har sendt til alle forældre. Der står noget om, hvad de skal være opmærksomme på med afstand, hvordan vi har indrettet lokalerne, hvilke voksne vil børnene møde og hvordan håndterer vi håndvask i klassen og så videre, så forældrene føler sig trygge. De har gjort lokalerne klar med plakater om sundhed og håndvask, de sidste gik vist hjem klokken 18 i fredags. Der har været god stemning, vi løfter i flok og skal have det til at lykkes, siger Sandra Albrekt Karmann.

Indtil videre er det kun elever op til 5. klasse, der kommer på skolen. Resten har dog langt fra ferie, der er et meget velorganiseret program for dem hver dag.

– Hele vores 6. til 9. klasse er i daglig kontakt med deres lærere. De har dagligt undervisning, hvor lærerne skiftes til at have eleverne og sætte dem i gang med opgaver. For 9. klasserne har det været lidt særligt, fordi vi har været tæt på det, der skulle have været deres afgangsprøver. Lige nu ligger der en opgave i stadig at gøre undervisningen spændende frem til sommerferien, de var sådan set gennem alle emner, siger Sandra Albrekt Karmann.

Har savnet skolen

Sandra Albrekt Karmann havde mandag morgen ikke fået særlig mange henvendelser fra forældrene endnu.

– Jeg har ikke hørt så meget fra forældrene, det tager jeg som et godt tegn. Vi har nogle af forældrene til førskolebørn, der har ringet og drøftet situationen. De går i SFO de næste måneder, så de har ikke undervisningspligt ligesom de andre børn. Der er nogle enkelte forældre, der har været i tvivl om deres børn skal blive hjemme, hvor vi har forsøgt at berolige dem. Så må vi se, hvor mange børn, der kommer, siger hun.

En af de forældre, der mandag morgen skulle aflevere sit barn i skole igen for første gang efter nedlukningen var Tenna Vangsskov.

– Jeg er tryg ved det, jeg synes vi har fået god information. Min søn går i en specialklasse, hvor der ikke er så mange elever. Han har været ked af det, fordi han har brug for at røre og kramme, og det må han ikke nu, siger hun.

Allerede om morgenen kunne mor og søn dog godt mærke, at det er en anderledes skoledag, de møder ind til.

– Nu bliver jeg nødt til at sige farvel her på parkeringspladsen, normalt afleverer jeg inde i klassen, men der må vi forældre ikke gå ind, siger Tenna Vangsskov.

For både mor og dreng har det været nogle hårde uger.

– Det har været meget udfordrende, når man har arbejdet samtidig. Han har manglet noget stimulans. I starten var han glad nok for at være hjemme, men her til slut har han savnet de sociale relationer, det kan man ikke få på samme måde via nettet, siger hun.

Startet i skole

For nogle elever på Vestervang var mandag ikke bare første skoledag efter corona-nedlukningen, men første skoledag overhovedet. Det var de elever, der normalt starter i SFO 1. april, der er startet nu. De mødtes i den flotte legegård ved Vestervangskolens SFO og med god afstand fik pædagogerne taget godt imod alle nye børn. Dagens program bød på praktisk information, festlig velkomst med flag, samlingsstund i små grupper med kendte børnesange og “vaske-hænder kursus”.

– Tiden for børnene frem til sommerferien bruges på at lave en tryg struktur for børnene. Der arbejdes blandt andet med dialogisk læsning, et rim og remse system kaldet “lege-øen” og motorisk træning. Alle børn havde en herlig dag og glædede sig allerede til mere SFO, til deres nye venner og det er være startet på SFO og endelig være stor nok til at komme i skole, fortæller Simon Trier Aagaard, der er pædagog på SFO’en.