Stor brand på HCS

Tirsdag i sidste uge var der stor brand ved HCS på Paul Bergsøes Vej. Foto: presse-fotos.dk

GLOSTRUP. Tirsdag var der stor brand i noget metal­skrot ved HCS

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag eftermiddag væltede det op med sort røg fra virksomheden HCS på Paul Bergsøes Vej. Virksomheden arbejder med affald og det var netop i sådan en bunke, at branden startede. Hovedstadens Beredskab rykkede ud med fire køretøjer og blev også assisteret af naboerne fra Beredskab Øst. Branden var i noget metalskrot, der var svært at slukke, så de var på stedet hele natten.

Det er langt fra første gang, der er ild i affald ved HCS, hvilket har fået flere naboer i området til at henvende sig til kommunen og spørge, om det er fornuftigt, at den type virksomhed ligger så tæt på boliger.

Formand for Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget, Søren Enemark, oplyser på Facebook, at virksomheden selvfølgelig har alle tilladelser og at kommunen fører de lovpligtige tilsyn.

– Når dette er skrevet, så er vi som kommune selvfølgelig nødsaget til at reagere, og jeg har derfor bedt forvaltningen om nærmere at redegøre for mulighederne for skærpet tilsyn med virksomheden, og jeg regner med og håber på, at det kan drøftes ugen efter påske, skriver han.