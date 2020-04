Tag en akupunktur uddannelse hos Lasota

SPONSORERET INDHOLD: Det er aldrig for sent at uddanne sig. Heller ikke selvom du allerede er uddannet og aktiv på arbejdsmarkedet. Det er altid en god ide at forbedre dine kompetencer. Der findes et væld af sundhedsfaglige uddannelser og efteruddannelser, som kan give dig netop dette.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er aldrig for sent at uddanne sig. Heller ikke selvom du allerede er uddannet og aktiv på arbejdsmarkedet. Det er altid en god ide at forbedre dine kompetencer. Der findes et væld af sundhedsfaglige uddannelser og efteruddannelser, som kan give dig netop dette. Hos Lasota får du mulighed for at uddanne dig indenfor flere forskellige former for terapi og alternative behandlinger – tag for eksempel en akupunktur uddannelse.

Bliv akupunktør

Lasota Terapi Akademi har et samarbejde med China Academy of Chinese Medical Sciences Institue of Acupunture and Moxibustion i Beijing. Det kinesiske institut anses for at være det førende universitet inden for akupunktur, hvilket altså giver dig en uddannelse i topklasse her i Danmark. Uddannelsen har et særligt fokus på traditionel kinesisk medicin ud fra gamle kinesiske principper. Uddannelsen er ligeligt fordelt mellem teori og praksis, og den tager to år at gennemføre. Du bliver trænet i at stikke nålene sikkert og præcist i de korrekte akupunkturpunkter, og du bliver klædt på til at arbejde i klinik.

Når du er færdiguddannet fra Lasota vil du kunne bruge betegnelsen RAB, som står for registreret alternativ behandler. Dette betyder at du har mulighed for at behandle patienter med privat sundhedsordning og patienter som er medlem af sygeforsikring Danmark.

Studietur til Beijing

Godt nok tager akupunkturuddannelsen udgangspunkt i traditionel kinesisk medicin, men uddannelsen stemmer stadig overens med det danske sundhedssystem. Under uddannelsens toårige varighed, får du mulighed for en studietur til Kina. Opholdet varer 14 dage og prisen er inkluderet i uddannelsens samlede omkostninger. Her vil du blive undervist af nogle af verdens førende professorer indenfor akupunktur, og du vil få en masse praktisk undervisning. Under opholdet i Kina vil du bruge flere timer på et hospital, hvor du får kontakt med rigtige patienter. Her vil du også få et indblik i hvordan traditionel kinesisk akupunktur og medicin kan integreres i vestlig tradition og medicin.

En traditionel kinesisk medicin

Akupunktur stammer fra helt gammel kinesisk traditionel medicin, der har sine rødder i yin og yang. Man mente at man kunne ophøje balancen i livsenergien hos mennesker i smerte ved at stikke helt tynde nåle i huden. Sidenhen har man forsket en masse i akupunktur, hvilket har resulteret i et videnskabelige fremskridt, som har givet et nyt syn på denne form for terapi. I dag bruger man det til at forebygge og helbrede diverse lidelser og sygdomme.