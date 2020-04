Tilbage i skolen – i en ny virkelighed

Denzel (t.v.) og Melike fra 4.E på Brøndby Strand Skole er glade for at være tilbage på skolen, hvor de holder afstand til hinanden. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Mandag morgen kunne de mindste skolebørn i Brøndby komme i skole igen for første gang, siden store dele af landet blev lukket ned i midten af marts. På Brøndby Strand Skole vakte gensynet glæde blandt både elever, lærere og skoleledelse

Af Robert Hendel

I godt en måned har klasselokalerne på skolerne i Danmark stået tomme, siden regeringen og sundhedsmyndighederne lukkede landet ned.

Mandag morgen åbnede skolerne i Brøndby atter dørene for lærere og for de yngste elever.

– Vi har glædet os til, at børnene kom igen. Det er jo bedst at have en skole, når børnene og lærerne er der, fortæller Rikke Rubek, der er skoleleder på Brøndby Strand Skole.

Den seneste uge har hun knoklet i døgndrift for at få planlagt, hvordan skolen skulle åbne igen. For intet er, som det var, før skolen blev beordret lukket af myndighederne.

– Alle klasser er delt op i to, så der er mest mulig afstand mellem eleverne. Alle borde er sat op med navneskilt og behørig afstand. Hver elev har sit eget bord og kun sine egne ting liggende på det bord, siger Rikke Rubek.

Opdelingen af klasserne er et af flere tiltag, der er lavet for at minimere risikoen for corona-smitte på skolen.

– Vi har ikke frikvarterer, men holder løbende pauser på skift. Skolen er opdelt i zoner, så de forskellige klasser kan være sammen, men på afstand, lyder det fra skolelederen.

Kedeligt at være hjemme

I 4.E på Brøndby Strand Skole er eleverne enige om, at det er dejligt at være tilbage i skolen.

– Det har været kedeligt at være hjemme. Jeg ville gerne have været lidt mere ude sammen med mine venner, men det kunne vi ikke på grund af coronaen, siger Denzel, der er en af eleverne i klassen.

Han synes, at det har været mærkeligt at modtage undervisning hjemme i sofaen.

– Det er lidt kedeligere nu, men stadigvæk meget sjovere end at være hjemme, siger han om gensynet med klassekammeraterne og lærerene.

Samme opfattelse har hans klassekammerat Melike. Hun håber, at tingene snart bliver normale igen.

– Det har været lidt kedeligt, når jeg ikke rigtigt har kunnet gå ud. Det er som at være i karantæne. Når man så kommer tilbage i skolen, er det hele anderledes. Det skal man lige vænne sig til, siger hun om udsigten til at vaske hænder oftere og holde afstand til klassekammeraterne.

Den nye situation afskrækker dog ikke Melike. Hun mener, at elever og lærere må håndtere situationen så godt, som det nu er muligt. For hende er det vigtigste, at hun kan være sammen med sin klasse igen, også selvom hverdagen ikke er den samme som før.

– Det er lang tid siden, lidt som med sommerferien, bare anderledes, fordi vi ikke må kramme hinanden, siger Melike.

Derhjemme begyndte spørgsmålene at håbe sig op for den unge elev.

– Vi vidste jo ikke, hvad der kom til at ske. Vi skulle bare være derhjemme, og det var virkelig underligt. Jeg har kedet mig rigtig meget i den periode, erkender Melike.

Anderledes krav

Mens eleverne har været hjemme, er undervisningen foregået digitalt. Den del har været spændende, men det er ikke helt det samme som at sidde sammen i klassen.

– Lektier og den slags var der styr på. Men det er lidt underligt at forholde sig til alle de ting, vi plejer at lave samlet, som er meget sværere, når vi er langt væk fra hinanden og kommunikerer via computeren, siger Melike.

En af de store udfordringer har været, at det er svært at få forklaret tingene individuelt, når man sidder bag skærmen. Ifølge Latifa Mojib, der underviser 4.E på Brøndby Strand Skole, er det en af de store udfordringer ved fjernundervisning. Hun mener også, at det kræver mere af lærerne, end når de underviser i et klasselokale.

– Selvom vi kan se eleverne på skærmen, er det en anden måde, de tør spørge på, og det er ikke dem alle sammen, der tør spørge, når de sidder bag skærmen, siger hun.

Samtidig har forberedelsen været anderledes, fordi eleverne skal kunne sidde mere alene med skolearbejdet.

– De fleste har klaret det rigtig godt, siger Latifa Mojib.

Hun er ligesom eleverne glad for at være tilbage, men også spændt på, hvordan det hele kommer til at fungere med de mange ting, som lærere og elever skal forholde sig til.