Tøjvask udliciteres permanent

Hjemmehjælpere skal ikke længere vaske tøj for de ældre i Vallensbæk. Det bliver fremover klaret af en privat udbyder. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Borgere skal betale lidt mere for tøjvask, men slipper for en masse besvær

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har over det seneste år kørt et forsøg i Vallensbæk med at udlicitere den tøjvask, som kommunen står for for ældre, der ikke kan klare det selv.

– Det har tidligere været sådan, at der var folk ansat på plejehjemmene, som vaskede tøjet. Vi kan se i dag, at nogle af de private udbydere har nogle helt andre faciliteter, så de kan sikre, at tingene bliver vasket ved de rigtige temperaturer, samlet og lagt sammen i de rigtige poser, sagde borgmester Henrik Rasmussen.

De 32 borgere fra Vallensbæk, der har været en del af pilotprojektet, har været glade for det.

I alt får 134 borgere, der bor i eget hjem, vasket tøj af kommunen, hvilket koster 680.000 kroner om året. Det er vurderingen, at hvis det bliver udliciteret, vil det koste cirka 325.000 kroner yderligere. Dette vil blive dækket af en egenbetaling fra modtagerne af tøjvask på cirka 230 kroner om måneden. Borgerne slipper tilgengæld for udgifter til strøm, vand, sæbe og vedligeholdelse eller udskiftning af deres vaskemaskine. Hjemmeplejen slipper for flere besøg ved de ældre, når vasketøjet skal ordnes.

På plejehjemmene får alle borgere vasket tøj. Her er udgiften 535.000 kroner om året. Her vil udgiften til en privat udbyder nogenlunde kunne holdes indenfor budgettet. For borgerne her bliver prisen for tøjvask sat ned fra 302 til 230 kroner om måneden. Til gengæld skal de selv betale for tillægsydelser som skånevask, uldvask, strygning, hængetørring samt ekstravask udover 8 kg per uge.