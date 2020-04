Tricktyv fanget – ofre efterlyses

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi anholdt torsdag morgen en 37-årig mand, som mistænkes for flere tricktyverier mod ældre medborgere i blandt andet Brøndby

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag morgen blev en 37-årig mand anholdt, efter at indbrudsgruppen i en kort periode har efterforsket mod manden. Han er mistænkt for i hvert fald to tricktyverier i Rødovre den 11. april og den 14. april – men indbrudsgruppen ser også på, om han kunne have forbindelse til flere tricktyverier i Hvidovre, Rødovre og Brøndby.

– Jeg er meget tilfreds med, at det efter god efterforskning, er lykkedes at anholde manden. Den fremadrettede efterforskning vil afdække hans eventuelle tilknytning til andre sager om tricktyveri – og vi hører meget gerne fra borgere der har viden om andre tricktyverier i området, siger politikommissær Tue Lauenblad.

Han opfordrer især borgere i Brøndby, der har oplevet et tricktyveri af en mand omkring de 37 i løbet af april måned til at henvende sig til politiet igen. Har man selv eller ens pårørende det, eller har man andre oplysninger i sagen, så kan Københavns Vestegns Politi kontaktes døgnet rundt på 43 86 14 48.