Udsigt til befolkningsvækst i 2021 og 2022

Bliver Vallensbæk Byhave bygget, vil det bidrage til befolkningstilvæksten.

VALLENSBÆK. Bliver forudsigelserne til virkelighed, kan Vallensbæk Skole om få år være dobbelt så stor som i dag

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i marts befolkningsprognosen for de kommende år. Den viser en markant øgning i befolkningstallet i Vallensbæk Kommune. Lige nu bor der 16.633. I 2022 er det forventningen, at det tal er steget til 17.097, og derefter går udviklingen hurtigt, da der allerede i 2024 er forventet 18.928 personer i kommunen.

Befolkningsprognosen er lavet ud fra nogle regnemodeller, der tager højde for, hvornår folk får børn, flytter til og fra kommunen og hvornår folk dør. Den største ubekendte er dog mængden af nybyggeri. Uden nybyggeri ville befolkningstallet i Vallensbæk Kommune falde svagt. Men med planerne om nybyggeri, stiger befolkningstallet altså. Befolkningsprognosen var dog lavet inden corona-krisen, der kan påvirke boligmarkedet og mængden af nybyggeri.

– Der er sket rigtig meget i verden, siden den her er lavet, så jeg vil allerede nu sige, at den ikke passer. Vi aner jo ikke, hvordan boligmarkedet og byggeplanerne udvikler sig. Det her var bedste skøn inden corona-krisen, sagde borgmester Henrik Rasmussen (K).

Vallensbæk Skole

Vallensbæk Byhave, Vallensbæk Gårdhave, Emiliehaven og Carolines Have ligger alle i Vallensbæk Skoles skoledistrikt. Der er derfor udsigt til at markant øget børnetal her. For børnene i daginstitutions-alderen stiger antallet af børn fra lidt over 200 i dag til over 500 i 2024. For børn i skolealderen stiger antallet lidt langsommere fra 367 i dag til 576 i 2024 og helt op til 911 i 2030.

– Vallensbæk Byhave og Vallensbæk Gårdhave skal høre til Vallensbæk Skole og ikke Egholmskolen, så man ikke skaber unødig bekymring om hvorvidt det bliver nødvendigt at udvide Egholmskolen, men derimod Vallensbæk Skole, sagde Henrik Rasmussen.

Der er allerede lagt penge ind i kommunens budgetter til udvidelse af Vallensbæk Skole og de tilhørende daginstitutioner.

Her skal der bygges

Vallensbæk Byhave bygges mellem Egeskovvej og motorvejen med indflytning i 2021 til 2025 med i alt 518 boliger

Vallensbæk Gårdhave bygges mellem Vejlesvinget og jernbanen med indflytning i 2021 til 2023 med i alt 276 boliger

Emiliehaven og Carolines Have lige vest for Vejlegårdsvej med indflytning i 2021 til 2023 med i alt 185 boliger