Udskyder jubilæum

GLOSTRUP. På søndag den 19. april er det 50 år siden, at Østervangkirken blev indviet, men fejringen af det er udskudt til september

Af Jesper Ernst Henriksen

For 50 år siden stod en Danmarksnyhed færdig i Glostrup. For første gang i mange hundrede år, var der blevet bygget en rundkirke i Danmark. Østervangkirken skulle på søndag have fejret jubilæet, men ligesom resten af samfundet, er det også stort set forbudt med forsamlinger i kirkerne, så den fejring er udskudt til 13. september.

– Vi har enkelte dåb, ellers har vi begravelser. Vi har fået dispensation fra regeringen, så vi må være over 10 til begravelser. Man må være en person per fire kvadratmeter, så der må være 20 i både Østervangkirken og Glostrup Kirke, forklarer sognepræst Elisabeth Arendt.

Selv i den netop overståede påske, var der lukket i kirkerne.

– Selvom påsken er vores største højtid, så følger vi anbefalingerne og holder lukket, men finder alternative måder at fejre det på. Fra vores facebook-side kommer der små prædikener ud. Her i påsken skriver vi en prædiken både skærtorsdag, langfredag og påskedag. Der er også små film med prædikener, fortæller Elisabeth Arendt.

Der er også lidt opmuntring til sognebørnene

– Vi har bedt konfirmanderne om at sende et billede, der gør dem i godt humør. De bedste deler vi på vores facebook, så det kan gøre hele Glostrup i godt humør. Den, der får flest likes, vinder en magnum-is, fortæller præsten.