Undervisning bag skærmen – lidt endnu

På Brøndby Gymnasium har de vænnet sig til at modtage fjernundervisning. Her er humøret højt under en matematiktime. Foto: Skærmbillede: Brøndby Gymnasiun

BRØNDBY. På Brøndby Gymnasium er lærere og elever vant til at arbejde digitalt. Det mærker skolen især i denne tid, hvor elever og lærere frem til påske har været tæt sammen - på afstand

Af Robert Hendel

For en måned siden blev Danmark lukket ned, da størstedelen af de offentligt ansatte blev sendt hjem, og skolerne blev bedt om at holde lukket.

Sådan var det også på det private gymnasium i Brøndby. Pludselig skulle undervisningen lægges om, og det gav naturligvis en masse spørgsmål til skolens rektor, Pia Sadolin.

Et af dem kom i en mail fra skolens elevrådsformand, da nedlukningen i slutningen af marts blev forlænget til efter påskeferien.

– Hej Pia. Nu er den her karantæneperiode jo blevet forlænget, så vi starter dagen før elevrådscampen. Er planen stadig at vi afholder den, eller bliver den rykket til et senere tidspunkt? Hvis der nu er brug for fokus et andet sted? Hilsen Thea.

Hun går i 3.G på Brøndby Gymnasium og har travlt med sit studieretningsprojekt (SRP). Alligevel har elevrådsformanden overskud til at fokusere på mere end blot sommerens eksamensresultater.

Noget tyder dog på, at hun roligt kan koncentrere sig om sine eksamener. Forårets elevrådcamp bliver ikke til noget, selvom skolen åbner igen efter påske.

Åbent for de ældste

I den sidste måned har det fysiske nærvær og sporten, som skolen også er kendetegnet ved, været afløst af virtuelle kræmmer og undervisning bag skærmen.

Og selvom regeringen kort før påske lagde op til en forsigtig genåbning af samfundet, tror rektor Pia Sadolin ikke på, at undervisningen bliver som før nedlukningen, når afgangsklasserne i gymnasiet igen kan komme i skole.

– Vi indretter lokalerne, så der er faste lokale, og eleverne har faste pladser. De får strenge anvisninger om at holde mindst to meters afstand, og de må kun forlade klasselokalet, når de skal på toilettet eller lignende i løbet af skoledagen, forklarer Pia Sadolin om den meget specielle situation.

I ugen efter påske kommer hun og personalet til at planlægge, hvordan de næste mange uger skal forløbe.

For at puslespillet skal gå op, skal skolen blandt andet afklare, om der er lærere, der er i risikogruppen for at blive syge. Derudover skal skolen stille de fornødne værnemidler til rådighed.

– Vi kommer formentlig til at aflyse alle praktiske timer i idræt, fortæller Pia Sadolin.

Anderledes velkendt

Mens skolen har været lukket ned, er undervisningen fortsat i et virtuelt miljø.

Selvom den har fulgt det velkendte skema, har alting dog været anderledes. Og sådan kommer det også til at være for de elever, der ikke bliver studenter til sommer.

Mandag morgen begynder med at logge op på computeren og tjekke de anvisninger lærerne har givet. Måske guides eleven videre til en anden digital platform, måske skal man gå udenfor og synge en morgensang på spansk.

– Lærerne og eleverne er meget kreative, så det ikke kun bliver: ”læs opgaven og svar på spørgsmålene, skriftligt”, forklarer Pia Sadolin.

Via forskellige programmer kan elever og lærere mødes virtuelt og arbejde sammen – fælles eller i mindre grupper. En del af undervisningen er tilrettelagt sådan, at eleverne har en vis frihed til at bestemme, hvornår de vil aflevere opgaverne.

Det er dog ikke kun undervisningen, der er blevet virtuel. Frokosten, som er blevet det daglige højdepunkt på dagen, er eleverne også sammen om. De mødes via skærmene klokken 11.25 – og så spiser de sammen fra hver deres køkken.

Effektiv vejledning

Med muligheden for at mødes virtuelt i Microsoft-programmet Teams er 3.g’ernes to uger med projektskrivning gået fint, beretter Pia Sadolin.

Vejledningen er blevet mere koncentreret, og det har været lettere for lærerne at komme tæt på deres elever og følge skriveprocessen.

Oprindeligt havde eleverne ønsket at udskyde SRP-skriveperioden, til de igen kunne mødes fysisk, men skolens rektor valgte i samråd med gymnasiets lærere og bestyrelse at gennemføre projektskrivningen som planlagt. Den beslutning har Pia Sadolin ikke fortrudt:

– Eleverne havde i ugevis forberedt sig på at skulle skrive deres opgave. Det ville ikke give mening at udskyde den. Desuden er sådan en 14 dages fordybelsesperiode meget studieforberedende og den opgave, skal gymnasiet som bekendt også løfte.

Under hele forløbet, hvor skolen har været lukket, har lærerne løbende taget temperaturen på elevernes trivsel. Både når det gælder undervisningen, men også hvordan de har det generelt på skolen.

– Mængden af undervisning var nok lidt overophedet den første uge, men efterhånden som erfaringerne løb ind har lærerne sammen med eleverne fået tilpasset undervisningen, så ingen segner under byrden, siger Pia Sadolin.

Hun håber snart at kunne vende tilbage til en normal hverdag, men tror ikke på, at det sker på denne side af sommerferien.

– Vi har aflyst alle større arrangementer i foråret, og dimissionen og studentervognturene hænger lige nu i en meget tynd tråd, lyder det fra rektoren på Brøndby Gymnasium.

Skolen forventer, at de afgangsklasserne kan begynde på mandag den 20. april.