12-årig overhalede tidligere formel 1-kører

12-årige Anton overhalede Heikki Kovalainen i et virtuelt løb. Foto: Tanja Inez Saugmann

SPORT. 12-årige Anton Saugmann Güllich kører normalt gokart, men lige nu er det virtuelle racerløb, han deltager i - og det går rigtig godt

Af Jesper Ernst Henriksen

Ligesom det meste andet sport, så bliver der heller ikke dyrket motorsport lige i øjeblikket. Og dog, for der bliver kørt virtuelle løb. Her har Anton Saugmann Güllich, 12 år og fra Glostrup, deltaget de sidste par uger. Han deltager via platformen iRacing, der er et af verdens største racersimulatorspil som pt. også anvendes af flere formel 1 kørere til at køre konkurrencer i. Spillet indeholder stort set alle racerbaner i verden, samt et stort udvalg af biler i alle klasser. Man skal egentlig være 13 år for at spille, men man kan deltage i private ligaer pr. invitation hvis man er yngre.

Anton deltager i en simulator, der består af sæde, rat, pedaler og tre skærme for at gøre køreoplevelsen så realistisk som muligt.

I perioden 28. marts – 14. april deltog han i Sim Racing Karters Championship. Serien samlede nogle af verdens bedste kartingkørere i alderen 12 til 18 år, som blev inviteret til at dyste mod hinanden på helt lige vilkår. Der blev kørt otte løb på forskellige baner i Formel 3 biler. Her sluttede Anton på en flot samlet 3. plads – kun slået af en 16- og en 18-årig som til daglig lever af at køre gokart.

Overhalede Kovalainen

Den 29. april var han, sammen med Mikkel Søndergaard for MB Racing E-sport, inviteret til at deltage i Race of Vikings. Her kørte alle i en BMW M8 GTE på fuldstændigt lige vilkår. Løbet var arrangeret af de forskellige motorsportsforbund i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, som alle havde inviteret nogle af deres bedste racer- og simkørere til en digital landskamp på fire hjul. 60 hold stillede til start og Anton og Mikkel sluttede på 16. pladsen. Undervejs leverede Anton nogle pragtpræstationer i form af overhalinger af både Nicki Thiim og Heikki Kovalainen – den tidligere formel 1 kører fra Finland.