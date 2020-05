5 fordele ved at købe juniorsenge til dit barn

SPONSORERET INDHOLD: Hvis dit barn ikke længere kan være i sin babyseng eller tremmeseng, er det på tide at købe en juniorseng til dit barn. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal købe en juniorseng, børneseng eller voksenseng? I denne guide kan du læse 5 fordele ved at købe en juniorseng til dit barn.

1) En glidende overgang til børneseng

Når dit barn ikke længere har plads nok i sin tremmeseng, rykker de fleste forældre barnet over i en juniorseng. Det er en naturlig overgang fra tremmeseng til børneseng.

Forældre er som regel ikke i tvivl om, hvornår barnet skal skifte seng. Hvis du har taget dit barn i at kravle over tremmesengen lidt for ofte eller barnet vågner i løbet af natten på grund af manglende plads, er det ved at være tit.

På dette tidspunkt er de fleste børn mellem 2 og 3 år. Der er ingen facit for, hvornår det er det rigtige at skifte over til en juniorseng. Det afhænger meget af dit barn, barnets behov og udviklingstrin og ikke mindst tremmesengen.

Ved nogle tremmesenge er der en maksimal belastning for, hvor mange kg tremmesengen kan holde til. Så giver det god mening at skifte over til juniorsengen.

Uanset årsagen er juniorsengen det mest populære valg, fordi det er en sikker løsning, som barnet såvel som forældre bliver glade for på sigt. Hvis det er økonomien, der afholder dig i at købe en ny seng, kan du ofte finde juniorsenge på tilbud.

2) Mere tryghed og sikkerhed med en juniorseng

En juniorseng giver barnet tryghed og ro om natten. Køb en juniorseng med sengehest. Hvis sengen er for åben, vil den føles for voldsom for barnet, og det kan give urolige nætter.

Derfor er det en god idé at købe en juniorseng i stedet for en voksenseng. I en voksenseng vil barnet føle, at madrassen er for stor, og pladsen er overvældende. Barnet har hidtil været vant til, at bevægelserne i en seng er begrænsede – ligesom pladsen var begrænset i mors mave.

Det giver barnet tryghed. En juniorseng med sengehest minimerer også risikoen for, at barnet vil falde ud af sengen. En dårlig oplevelse kan sidde i kroppen længe, så det gælder om at gøre det hele så trygt og rart.

3) Bedre nattesøvn for alle

Den rette juniorseng til dit barn giver alle en optimal søvn. Søvnen er fundamental for dit barns udvikling, hvorfor det er vigtigt at købe en seng, der passer til dit barns behov.

En seng, der hverken er for stor eller lille, vil give dit barn den ro og tryghed, som det har brug for om natten. På den måde får alle en bedre nattesøvn, og barnet vil opleve færre forstyrrelser om natten.

Hvis barnets seng er for lille, vil barnet blive vækket af den manglende plads i seng. Er størrelsen til gengæld for stor, vil barnet have svært ved at falde i søvn eller vågne hyppigere om natten, fordi barnet er utryg i den store og åbne seng.

4) Stort udvalg af juniorsenge

På parenthood.dk kan du finde et stort udvalg af forskellige juniorsenge, der passer til alle børns behov og ønsker. Det fantastiske ved det store marked for juniorsenge er, at der er en seng for alle.

Den store konkurrence i dette segment er også med til at presse priserne, så du kan sagtens finde en juniorseng i god kvalitet til en billig pris. Det gælder især, hvis du vælger en klassisk juniorseng på 70×160 cm.

Det åbner gevaldigt op for dine muligheder, så du kan finde den juniorseng, som passer bedst til dit barns børneværelse. Den nævnte størrelse kan også fås i de fleste prisklasser, så du kan sagtens finde en billig eller brugt juniorseng.

5) Vælg barnets foretrukne juniorseng

Vil du gøre barnets overgang fra tremmeseng til juniorseng så glidende som overhovedet muligt? Tag dit barn med på råds eller hav barnets interesser i overvejelse, når du vælger den perfekte juniorseng.

En juniorseng falder i meget bedre jord hos din junior, hvis barnet selv synes, at sengen er ret sej. Lige pludselig vil du opleve et barn, der glæder sig til at sove og har en seng, som barnet selv er ret stolt af.

Det er det bedste udgangspunkt for den perfekte juniorseng til dit barn. Har du plads og budget til seng, kan du eksempelvis gå efter en juniorseng med rutsjebane og stige. Det synes de fleste børn er ret sjove at have stående på børneværelset.

Du kan også gå all in og vælge en juniorseng efter et bestemt motiv. Det kan være Disney, Lynet McQueen, Frozen og lignende populære temaer. De fleste børn synes, at det er det sejeste, men det er en smagssag for forældre.