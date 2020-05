Biblioteker åbner to gange om dagen

Det bliver muligt at komme i Brønden, men i begrænsede åbningstider. Foto: Heiner Lützen Ank (arkiv)

BRØNDBY. Brøndbys tre biblioteker åbner gradvist igen, så det er muligt at aflevere og låne bøger. Der er dog begrænsede åbningstider, og kommunen opfordrer til at gøre besøgene så korte som muligt

Af Robert Hendel

I mere end to måneder har døren til bibliotekerne i Brøndby været lukkede på grund af risikoen for smitte med corona-virus.

Sådan er det ikke længere, for nu kan du igen slå vejen forbi de tre biblioteker i Brøndby. Det blev besluttet på et kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge.

– Mange har savnet deres bibliotek og nu kan vi endelig igen åbne langsomt. Men vi bliver nødt til at tage en række forholdsregler for at beskytte vores brugere og vores personale mod smitte, siger Syed Aejaz Haider Bukhari (S), der formand for Kulturudvalget i Brøndby Kommune.

I den første uge, bibliotekerne holder åbent igen, er det derfor kun muligt at reservere og afhente fysiske materialer. Det sker ved at henvende sig til biblioteksskranken, hvorfra de besøgende vil blive serviceret af personalet.

– I anden uge af genåbningen åbner vi for vores biblioteksrum, bogsamling og publikumstoiletterne. Her vil man også igen kunne bruge selvbetjeningsmaskinerne, så man selv kan stå for sin aflevering og boglån, siger Syed Aejaz Haider Bukhari.

Han understreger, at brugerne af bibliotekerne fortsat skal forsøge at begrænse opholdet på bibliotekerne.

– Derfor suspenderer vi børneområderne og rokerer rundt på møblerne, så de ikke inviterer til, at man slår sig ned i længere tid, lyder det fra Syed Aejaz Haider Bukhari.

Der vil være to daglige åbninger, så der kan blive gjort rent midt på dagen.

I uge 21 holder bibliotekerne åbent mandag, onsdag og fredag fra klokken 10 til 13 og igen fra klokken 15 til 17. Om tirsdagen er åbningstiden fra klokken 10 til 13 og fra klokken 15 til 18. Torsdag holder bibliotekerne lukket på grund af Kristi Himmelfart.

Ugen efter er der også åbent torsdag fra klokken klokken 10 til 13 og fra klokken 15 til 18, ligesom du kan aflægge besøg på biblioteket om lørdagen mellem klokken 10 og 14.