Blodig befrielsesdag i Brøndby

Der blev tændt lys foran fællesmindestenen ved Strandens Forsamlingshus til minde om alle faldne modstandsfolk fra Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For langt de fleste danskere var befrielsesdagen den 5. maj 1945 en festdag, men i Brøndbyøster endte den med at koste mindst fire mennesker livet

Af Robert Hendel

Selvom den 5. maj 1945 blev afslutningen på fem års tysk besættelse af Danmark, endte det blodigt i Brøndby.

Om morgenen den 5. maj 1945 udbrød der kampe mellem tyske soldater og danske frihedskæmpere. Omkring klokken ni om morgenen forsøgte en gruppe danske frihedskæmpere fra København at stjæle våben fra et depot i gymnastikhuset ved den daværende Brøndbyøster Skole, hvor omkring 250 tyske soldater var indkvarteret.

Aktionen gik imidlertid galt, da en af modstandsfolkene fik et gevær til at gå af ved en fejl. Kuglen fra geværet ramte gesimsen ved døren, gik tilbage til stentrappen, ind gennem en trævæg og borede sig gennem øjet på en frihedskæmper.

De mange tyske soldater, der er indkvarteret på selve skolen, troede, at der blev skud mod deres kammerater. Og kort efter vrimlede det med tyske soldater i området, og det endte i et voldsomt skyderi.

En gruppe lokale modstandsfolk var på vej fra Brøndby Strand til Hendriksholm Skole, men de havde ikke fået beskeden om at undgå at køre gennem Brøndbyøster, hvor der kort forinden havde været kampe mellem tyske soldater og danske modstandsfolk. De kampe endte med at koste Aksel Andersen livet på hjørnet af Brøndbyøstervej og Tværgaden.

Tyskerne havde omringet området langs den nuværende Park Allé. Modstandsfolkene fra Brøndby Strand kom forbi den første gruppe tyskere, men længere nede ad vejen åbnede den næste gruppe tyske soldater ild mod modstandsfolkene, der hoppede ud af bilen. Tre blev dræbt på stedet, mens de øvrige søgte ind på en nærliggende gård. Her blev det til en kort skudveksling med tyskerne.

I dag er der sat en mindesten på stedet for Carl Olsen, der var en de modstandsfolk, der blev dræbt, da bilen blev beskudt.

Nazisten i Vesterled

De dramatiske hændelser om morgenen den 5. maj var blot nogle af de tragiske begivenheder, der foregik i Brøndby under krigen, hvor flere lokale modstandsfolk måtte lade livet.

– Besættelsestiden i Brøndby bød ikke blot på et dagligliv præget af knaphed, strenge vintre og rationerede dagligvarer, men også sabotage, tragiske ulykker og likvideringer fordi nazisterne også fandt vej til Brøndby, fortæller Lisbeth Hollensen, der er museumsinspektør på Forstadsmuseet.

Ifølge Lisbeth Hollensen kom det til adskillige dramatiske sammenstød i Brøndby mellem folk, der samarbejdede med tyskerne og personer, der modarbejdede den tyske besættelsesmagt.

Det danske nazistparti indrettede en base i et nedlagt gartneri i Brøndbyvester. I samme område boede et fremtrædende medlem af partiet, der havde en købmandsforretning på hjørnet af Nordporten og Søndre Ringvej. Han blev forsøgt likviteret den 7. april 1945 af danske frihedskæmpere fra modstandsgruppen BOPA. Forsøget mislykkedes imidlertid, og det endte det med, at koste en ung modstandsmand livet, da han blev skudt i panden. Den dræbte var den unge studerende, Sven Jørgensen, der havde dæknavnet Terkel.

Købmanden kom i fængsel efter krigen på grund af sin rolle det nazistiske parti. Drabet på Sven Jørgensen blev han til gengæld ikke straffet for. Det blev opfattet som nødværge.

Drabet ved Pilegården

Den 20. april 1945 cyklede unge mænd fra modstandsgruppen BOPA mod Glostrup, hvor de ville sabotere en række tyske lastbiler. På vejen passerede de nogle tyskere, som de på en eller anden måde fik fornærmet.

Det endte i skyderi mellem de tyske soldater og modstandsfolkene. Under skudvekslingen døde en af de fire danskere, den blot 20-årige Bjarne Louis Hansen. Fordi han afledte tyskernes opmærksomhed ved at skyde mod dem, slap de tre andre modstandsfolk væk. Det kostede ham livet foran Pilegården.

Ifølge Forstadsmuseet er det sted, hvor mindestenen for Bjarne Louis Hansen står, præcis det sted, hvor han betalte med sit liv for at redde sine tre kammerater. Hans lig blev fundet af kammeraterne på Retsmedicinsk Institut et par dage senere.

Drabet på Bjarne Louis Hansen skete blot to uger, før de tyske tropper officielt overgav sig. Han nåede derfor aldrig som sine kammerater at høre de berømte ord fra radiojournalisten Johannes G. Sørensen, der den 4. maj for 75 år siden stod for at læse nyheder op til danskerne:

– I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager …