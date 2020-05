Børnefamiliernes udfordring

DEBAT. Af Ina Strøjer-Schmidt (SF), Medlem af Folketinget valgt i Københavns omegn

Da jeg er familieordfører for SF i Folketinget, ønsker jeg i dette debatindlæg at sætte fokus på børnefamiliernes arbejdsforhold. I Glostrup, Brøndby og Vallensbæk bor mange børnefamilier, som sikkert vil kunne nikke genkendende til den følgende problematik.

Danmark er et af de lande i verden, hvor flest kvinder er på arbejdsmarked. Og dette er blandt andet en af grundene til, at Danmark er så rigt et land. Men med både mor og far på arbejde skaber det også udfordringer i det daglige familieliv, for eksempel når barnet er sygt, og der ikke på forhånd er en forældre, der går hjemme som kan tage sig af barnet.

I de offentlige overenskomster har man mulighed for to barnets sygedage, i de private overenskomster en til to dage, og hvis man ikke arbejder under en overenskomst og ikke har det nævnt i sin kontrakt, så har man faktisk ikke retten til at passe sit barn, når det er sygt. De få barnets sygedage er et problem, fordi børn ofte ikke er raske efter en til to dage. En bred undersøgelse blandt flere faggrupper viser, at de få barnets sygedage vurderes til at være den største udfordring ift. at få familie-og arbejdsliv til at hænge sammen.

Godt hver tredje ansat i dagtilbud oplever mindst én gang om ugen, at børn bliver afleveret syge. I Danmark er vi bagud i forhold til andre nordiske lande, for eksempel har man i Sverige ret til 60 barnets sygedag pr. forældre pr. år.

Coronaen har lagt endnu en udfordring over på børnefamilierne, fordi forældre efter de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen først må aflevere deres barn i skole og dagtilbud, når barnet har været symptomfrit i 48 timer. Så barnets sygedage dækker på nuværende tidspunkt kun perioden barnet skal være symptomfrit, hvis man har to dage, og ikke selve barnets sygdomsperiode.

SF foreslår derfor, at vi udvider muligheden for at passe syge børn med økonomisk støtte fra staten og i samarbejde med arbejdsmarkeds parter.