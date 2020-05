Borgermøde på Facebook

Sådan kan stationsforpladsen ved Park Allé komme til at se ud. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Torsdag eftermiddag holder Brøndby Kommune sit første digitale borgermøde med fokus på udviklingen omkring Kirkebjerg

Af Jesper Ernst Henriksen

I denne uge havde Brøndby Kommune planlagt et helt traditionelt borgermøde, hvor borgerne i en sal kunne have mødt politikere og embedsmænd og have fået svar på spørgsmål og måske luftet nogle frustrationer. På grund af corona-nedlukningen kan det ikke lade sig gøre.

I stedet bliver det holdt digitalt på Facebook torsdag fra klokken 17 til 19. Her bliver det holdt som et såkaldt live-event. Der er både mulighed for at stille spørgsmål inden mødet og under mødet via kommunens Facebook-side.

Borgermødet kommer til at handle om to ting. På det nordvestlige hjørne af Park Allé og Søndre Ringvej skal der være en stationsforplads til letbanen, men den endelige udformning af pladsen er ikke helt på plads. Det vil være det ene emne.

Det andet emne er boliger på adressen Søndre Ringvej 33A, hvor der er et ønske fra en udvikler om at bygge boliger. Det er grunden, hvor OK-tanken og de bagvedliggende værksteder og lignende ligger i dag.