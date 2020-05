Borgmester bekymret over kedelig udvikling: Vi har alle et ansvar for at ændre vores adfærd Foto: Robert Hendel

I Brøndby går det den gale vej med antallet af corona-smittede. Borgmester Kent Magelund (S) opfordrer derfor borgerne til at holde afstand under Kristi Himmelfart og Eid. Det er et fælles ansvar at følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, lyder det

Af Robert Hendel