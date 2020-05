Brøndby: Udsigt til stor gevinst

BRØNDBY. For Brøndby Kommune er der udsigt til 25,9 millioner kroner ekstra i udligning og et engangsbeløb på 38 millioner kroner

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har hele tiden været udsigt til, at Brøndby Kommune ville blive en af de store modtagere i reformen af udligningsordningen. I regeringens oprindelige oplæg, var der udsigt til, at Brøndby Kommune ville ende med et plus på 35 millioner kroner.

– Jeg er selvfølgelig glad for, at regeringen lægger op til at give os 35 millioner kroner, sagde borgmester Kent Magelund (S) da han så de første beregninger.

Der var han dog i tvivl om, hvorvidt finansieringstilskuddet ville blive bevaret. For Brøndby Kommune er det på 32,9 millioner kroner om året. Det ender med at blive bevaret. Til gengæld har forhandlingerne betydet, at gevinsten til Brøndby Kommune bliver mindre end først antaget. I den endelige aftale står Brøndby Kommune til at stige med 25,9 millioner kroner i udligning.

Kent Magelund kan godt se, at der er udfordringer i Brøndby Kommune, som kan retfærdiggøre de ekstra millioner.

– Hvis kriterierne er, at der er så mange kriminelle, der er så mange uden uddannelse, der er så mange på overførselsindkomst, der er så mange indvandrere, så skal vi jo have meget, siger han.

Udover de ekstra millioner hvert år, vil Brøndby Kommune i 2021 og 2022 modtage 19 millioner kroner årligt i bagudrettet kompensation. Det er en kompensation for, at der tidligere har været skævheder i udligningsordningen og er altså et engangsbeløb.