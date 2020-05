Cassandre er åbnet på Hovedvejen i Glostrup, hvor blandt andet Simone Hostrup, Turgay Øzen og Amanda Bangsborg er klar til at tage imod. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I Dalle Valles gamle lokaler er restauranten Cassandre nu åbnet med en italiensk menu

Af Jesper Ernst Henriksen

Corona-nedlukningen har taget livet af flere Dalle Valle restauranter, inklusiv den i Glostrup. Lokalerne på Hovedvejen 140 overfor rådhusparken er nu blevet overtaget af restaurantkæden Cassandre, der startede i 2015 i Taastrup. Folkebladet har taget en snak med tre af medarbejderne i den nye restaurant, der er kommet fra restauranten i Taastrup og derfor kender konceptet godt.

– Det er et koncept med både buffet og a la carte. Det er en italiensk inspireret buffet med pizza, diverse pasta-retter og nogle retter, som er velegnede for børn. A la carte har vi ting som steaks og vi har et godt vinkort, siger Turgay Øzen, der er manager i den nye restaurant.

Lokalerne er blevet nyrenoverede og bordene står allerede klar med dug på bordene, servietter og service klar og lys i lysestagerne, da Folkebladet var forbi fredag i sidste uge. Der er dog stadig plads til børnefamilier, lover de nye folk.

– Vi satser både på børnefamilier og folk, der gerne vil ud og nyde en god middag med en steak og et godt glas rødvin. Det er derfor, vi har både buffet og a la carte, siger Turgay Øzen.

Ovenpå den hvide dug ligger en hvid papirdug, som både får opdækningen til at se godt ud, men også giver noget til børnefamilierne.

– Vi plejer at give farveblyanter til børnene, så de kan sidde og tegne på papirdugen. Vores gæster har altid været glade for, at der er plads til at være børnefamilie og måske være lidt højrøstet. De kan sidde og føle sig velkomne uden at være til besvær, siger Simone Hostrup, der er tjener i restauranten.

Der vil dog også være rolige hjørner til en stille middag.

– Lokalet er så stort, at vi har mulighed for at placere gæsterne, så de kan sidde i et lidt mere stille område, hvis de gerne vil det, siger Turgay Øzen.

For de nye folk er det selvfølgelig en speciel tid, at skulle åbne en ny restaurant. Men de er klar til at overholde alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

– Vi har fulgt alle retningslinjer og er klar. Der er rigtige afstand mellem bordene, buffeten kan man kun gå i en retning rundt om og vi har håndsprit tilgængelig flere steder, for eksempel i forbindelse med buffeten, siger Turgay Øzen.