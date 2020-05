Centeret åbnet med fokus på rengøring

Hold afstand og hold til højre, lyder opfordringen fra Glostrup Shoppingcenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag morgen kunne Glostrup Shoppingcenter åbne hele centeret igen - med nye retningslinjer og med masser af rengøring

Af Jesper Ernst Henriksen

I næsten to måneder har alle centre i Danmark været lukket. Det gjaldt også Glostrup Shoppingcenter, hvor kun Føtex med bager, apoteket og Normal var åben. Mandag morgen kunne centeret dog endelig slå dørene op igen til resten af butikkerne. Allerede fra morgenstunden var der kunder, der havde ventet på at komme i centeret. Der var dog ikke flere, end at det godt kunne lade sig gøre at holde afstand til hinanden.

Selvom genåbningen af centeret er en positiv begivenhed, så har Danske Shoppingcentre aftalt, at det ikke skal foregå med vilde genåbningstilbud – netop for at undgå, at for mange folk stimler sammen.

Generelt bliver hverdagen mere normal, men ikke helt som før. Det er en kontrolleret åbning, hvor der skabes afstand mellem kunderne og sikres, at alle sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.

– Vi har brugt ventetiden på at klargøre centrene til den nye virkelighed, vi alle møder. Det er vigtigt for os, at alle får mulighed for at besøge centrene på en sikker og forsvarlig måde, og vi vil gøre vores yderste for at sikre trygge rammer for alle”, fortæller Eva Handest, kommerciel direktør i Danske Shoppingcentre P/S.

Genåbningen vil følge en detaljeret plan, der er tilpasset de nye sundhedsregler, og der er samtidig foretaget en række tiltag i centrene, så det sker sikkert og trygt for alle, kunder som butikspersonale.

Trygge rammer

I Glostrup Shoppingcenter var der ved alle indgange opfordringer til at holde til højre og holde afstand. Der var klistermærker på gulvet, der fungerede som en midterstribe på en vej, så det var nemt at se, hvor man skulle gå. Da Folkebladet var forbi, var det de fleste kunder, der havde forstået budskabet.

Derudover er der tællere i centeret, så de hele tiden kan holde øje med antallet af kunder.

– Ved at overvåge antallet af kunder via vores kundetællersystem har vi en sikkerhed for, at der på intet tidspunkt vil befinde sig flere besøgende i centrene, end at vi kan overholde retningslinjerne”, siger Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør i DEAS, som administrerer Danske Shoppingcentres 17 centre.

I løbet af formiddagen blev der gjort grundigt rent i butikkerne i Glostrup Shoppingcenter, så de var helt klar til at tage imod kunderne. Rengøring vil også fremover være et ekstra stort fokusområde i centeret. Der er placeret hånddesinfektionsdispensere ved ind- og udgange, ved kundetoiletter og andre centrale steder i centret.

For at sikre så få berøringsflader så muligt, er hovedparten af blandingsbatterierne på kundetoiletter udskiftet til berøringsfri armaturer. På områder, hvor man ikke kan undgå berøring, er der særligt fokus på vask og desinficering.