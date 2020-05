De ældste klasser er tilbage i skolen

Skolerne i Brøndby tager igen imod de ældste elever. Her er det udskolingsafdelingen på Brøndby Strand skole. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fra og med denne uge modtager de eleverne i de ældste klasser på skolerne i Brøndby atter fysisk undervisning

Af Robert Hendel

De ældste skoleelever i Brøndbys folkeskoler kan nu igen modtage undervisning i et klasselokale.

Det blev besluttet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Brøndby. Her blev der fastlagt nogle rammer for, hvordan byens ældste elever indtil videre kan vende tilbage til skolen efter en lang og ufrivillig pause på grund af risikoen for smitte med corona-virus.

– Det er glædeligt, at vi nu kan byde vores store elever tilbage til skolen. Det har været vigtigt for os, at det sker på en sundhedsfagligt forsvarlig og tryg måde, forklarer Arno Hurup Christiansen (S), der er formand for Børneudvalget i Brøndby Kommune.

I første omgang er der tale om et supplement til fjernundervisningen, der betyder, at eleverne i 6. til 10. klasse får 10 ugentlige undervisningstimer i klasselokalerne. Skoledagene vil variere fra klasse til klasse.

– Nogle vil skulle i skole et par timer dagligt, andre vil opleve, at de skal i skole et par hele dage. Det er resultatet af, at skoleledelsen og lærerne på vores fire skoler har skullet få et meget stort puslespil til at gå op, siger Arno Hurup Christiansen, der understreger, at skoledagene slutter allersenest klokken 16 for de ældste elever.

For de yngste elever vil skolegangen være uændret, når de ældste elever vender tilbage på skolerne. Her er der stadigvæk nødundervisning 25 timer om ugen i tidsrummet fra klokken otte til 13. De nye afstandskrav betyder dog, at at vil blive justeret lidt i grupperingerne, men som udgangspunkt fastholdes eleverne i mindre grupper med fast tilknyttet personale.