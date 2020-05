Der må kunne findes en løsning på omklædning i motionscenter

DEBAT. Af Tove Hansen og Mogens Mathiesen Vældegårdsvej, Glostrup Samt Ib K Nielsen

Åbent brev til Glostrup kommune. Kultur og Fritidsudvalget i Glostrup har afvist at gøre omklædning og bad i motionscenteret ved svømmehallen rummelig og med plads til overtøj, tøj, sko, omklædning, bad og hinanden.

De 125, der skrev under på henvendelsen, blev afvist med begrundelsen at det er et spørgsmål om tilvænning.

Siden henvendelsen til udvalget og læserbrev om det i Folkebladet er vi blevet ramt af corona som ikke er til at spøge med.

Når motionscentret igen åbner er det vigtigt med ekstra hygiejne, så vi vil bede udvalget om at finde en løsning.

Det billigste er at trække besparelsen på 200.000 kroner af bordet eller en særlig farve bånd som giver ret til brug af svømmehallens bad og omklædning, når man bruger motionscenteret.

Der er selvfølgelig også mulighed for ombygning i kælderen i lighed med forholdene, der er ved svømmehallen.

Regering og folketing har givet mulighed for at bruge penge til renovering. Vi har ikke noget imod der bruges 1,5 millioner til rutchebane i svømmehallen, men sammenlignet med særlig farve bånd eller 200.000 kroner og fremtidens hygiejne så må I tage sagen op på ny. Især er det vigtigt, at vi pensionister bruger motionscentret og holder os friske – vi overvejer at stoppe, hvis det skal koste os ekstra 850 kroner – men forholdene i bad og omklædning i motionscentret er ikke et spørgsmål om tilvænning. Der må findes et mere hygiejnisk løsning. Det skal vi bede kommunal bestyrelsen om.