Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 21

Af Mette Agner Clausen

Stjal oksefilet

BRØNDBY. Mandag den 18. maj klokken 07.50 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Butikkens chef havde tilbageholdt en 39-årig mand, idet han havde stjålet en oksefilet. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.

Smykker og taske stjålet fra villa

Brøndby. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 19. maj klokken 23.00 og onsdag den 20. maj klokken 07.00 på Bredager i Brøndby. En dør var opbrudt, og diverse kosmetik, smykker samt tasker var stjålet.

Fiskegrej stålet fra varebil

Glostrup. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Seat Toledo Van varebil sket onsdag den 20. maj mellem klokken 08.10 og klokken 08.15 på Diget i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse fiskegrej samt værktøj var stjålet.

74-årig kørte uden kørekort

Brøndby. En politipatrulje standsede onsdag den 20. maj klokken 17.32 en 74-årig mandlig bilist på Strand­esplanaden i Brøndby Strand. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte.

28-årig stjal dagligvarer

Brøndby. En politipatrulje rykkede onsdag den 20. maj klokken 18.00 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Butikkens personale havde tilbageholdt en 28-årig kvinde, idet hun havde stjålet diverse varer. Patruljen sigtede hende for butikstyveri, som hun erkendte.

22-årig sigtet for narkokørsel

Vallensbæk. En politipatrulje standsede torsdag den 21. maj klokken 16.00 en 22-årig mandlig bilist på Holbækmotorvejen i Vallensbæk. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han erkendte i øjeblikket. Manden blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, som han erkendte. Han blev kørt til blodprøver på Albertslund politigård.

19-årig sigtet for narkokørsel

Brøndby. Torsdag den 21. maj klokken 21.03 bragte en politipatrulje en 19-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Brøndbyøstervej i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede.

28-årig kørte fuld

Brøndby. Torsdag den 21. maj klokken 22.10 standsede en politipatrulje en 28-årig mandlig bilist på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

Stjal chokolade og vin

Brøndby. Fredag den 22. maj klokken 09.44 kørte en politipatrulje til et supermarked i Brøndby Strand Centrum, hvor personalet tilbageholdt en mistænkt butikstyv. Det viste, at en 49-årig mand var gået gennem kassen uden at betale for 37 plader Ritter Sport og 5 flasker rødvin til en samlet værdi af 950 kroner. Den 49-årige blev sigtet og afhørt på stedet. Han erkendte.

Anholdt for fire butikstyverier

GLOSTRUP. Lørdag den 23. maj klokken 14.49 kørte en politipatrulje til et byggemarked på Hovedvejen i Glostrup, hvor personale tilbageholdt en 42-årig litauisk mand mistænkt for butikstyveri. Patruljen sigtede ham for at have stjålet håndværktøj for 935 kroner. I hans bil fandt politifolkene en række varer, som undersøgelser klarlagde var tyvekoster for i alt ca. 1.100 kroner fra tre supermarkeder i Hedehusene. Han blev anholdt, afhørt med tolk og ikendt en bøde på 5.000 kroner.

Kørte narkokørsel

Brøndby. Lørdag den 23. maj klokken 20.25 standsede en politipatrulje en personbil ved Brøndby Stadion, fordi en passager ikke havde sikkerhedssele på. Passageren fik en bøde for den manglende sele, men derefter viste det sig, at føreren virkede påvirket af narkotika. Han blev sigtet for narkokørsel, anholdt og kørt til blodprøve på Albertslund politigård. Patruljens mistanke og undersøgelser afdækkede, at den anholdte havde udgivet sig for at være en anden mand. Ud over narkokørsel blev han nu også sigtet efter straffelovens bestemmelser om at lade sig sigte for en forbrydelse, som en anden kunne blive straffet for. Der venter ham nu et retligt efterspil.

Spirituskørsel

Brøndby. Søndag den 24. maj klokken 00.35 stoppede en politipatrulje en person, der kørte på en knallert, som kørte meget langsomt, på Nyvej i Brøndby. Da føreren af knallerten lugtede af alkohol, blev vedkommende testet med alkometer, som slog ud. Derfor blev manden anholdt og taget med på politigården. I forbindelse med den efterfølgende blodprøve, kunne det konstateres, at manden var påvirket af alkohol i blodet over det tilladte 0,5 promille. Manden blev sigtet for spirituskørsel og erkendte.

I sager om indbrud modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse på telefon 114.