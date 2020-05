El-løbehjul på prøve

Foto: Colourbox

GLOSTRUP. Virksomheden Tier, der i forvejen udlejer el-løbehjul i København, vil opsætte 200 el-løbehjul i Glostrup som et forsøg - et forsøg som kun bliver forlænget, hvis folk opfører sig ordentligt på løbehjulene

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvordan kan man komme til eller fra arbejde? Det spørgsmål skal det såkaldte Interreg forsøg, som Glostrup Kommune er en del af, forsøge at besvare. En af mulighederne bliver snart at tage toget til Glostrup Station og derfra et el-løbehjul til sin arbejdsplads. Kommunalbestyrelsen i Glostrup har nemlig godkendt et forsøg, der skal løbe i seks måneder, hvor virksomheden Tier, der allerede udlejer el-løbehjul i København, skal opstille 200 el-løbehjul i Glostrup.

Begrænsninger

Det var anden gang, at forslaget blev drøftet. Første gang blev det sendt retur til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, der fik sat flere begrænsninger i brugen.

Der vil derfor være områder, hvor farten er begrænset til fem kilometer i timen og hvor man ikke må efterlade et el-løbehjul. Det er de fleste af parkerne, Ejby Mose og støjvolden langs Ring 3 samt gågade-området omkring Glostrup Torv og Jernbanevej og på idrætsanlæg. El-løbehjulene i projektet kan kun bruges indenfor kommunegrænsen.

Derudover kan el-løbehjulene ikke benyttes fra 22.30 til 06.00. De almindelige færdselsregler for el-løbehjul om aldersbegrænsning på 15 år og forbud mod promillekørsel gælder selvfølgelig også.

Dan Kornbek Christiansen (K) var tilfreds med de begrænsninger:

– Jeg har selv prøvet et el-løbehjul, så det er for mere end bare ungdommen. Vi er meget opmærksomme på at binde Glostrup sammen på en ny, smartere, mere fleksibel og grøn måde. Derfor hilser vi denne test velkommen. Jeg synes, det er fint, at man begrænser brugen af løbehjul midt om natten og man begrænser hastigheden udvalgte steder, hvor der er børn og gående, sagde han.

Formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, Søren Enemark (S) stemte for, men udviste ikke meget begejstring for løbehjulene.

– Vi har forpligtet os til et samarbejde, hvor vi undersøger andre muligheder for at komme til og fra arbejde på andre måder end i bil. Løbehjul er en af måderne. Nu laver vi et forsøg med el-løbehjulene. Hvis folk bruger dem på samme måde som de gør i København, så er det nok ikke et forsøg, der fortsætter. Men lad os nu se, det kan være, at borgerne i Glostrup er mere fornuftige end unge mennesker i København, sagde han.

Han påpegede, at uanset om Glostrup Kommune går ind i sådan et forsøg eller ej, så er el-løbehjul tilladt på offentlige veje.

– El-løbehjul er allerede i byen. Hvad hvis Albertslund lader et firma installere el-løbehjul. Skal der så stå en mand ved kommunegrænsen og sige, at de ikke må køre ind i Glostrup?

Modstand

Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget.

– Løbehjul er legetøj, og hører til på legepladser og på fortovet. Men løbehjul er nu godkendt – foreløbig som en forsøgsordning som transportmiddel blandt den øvrige trafik – udstyret med en lille elmotor, så det kan fremføres med en hastighed på 20 km/t og efter samme regler i Færdselsloven som cykler. Det synes vi er farligt i trafikken – for farligt. Sådan et løbehjul er også svært at få øje på, når det kommer susende på cykelstien, og umuligt at høre. 95 procent overholder i øvrigt ikke reglerne for tegngivning i trafikken – formentlig fordi det stort set er umuligt at holde balancen samtidig. I Glostrup omkring stationen kører 1.189 busser på et hverdagsdøgn – og at blande 200 el-løbehjul med den trafik finder vi direkte uforsvarligt, sagde Flemming Ørhem.

Sådan fungerer det

El-løbehjulene lejes via en app til smartphones, hvor man indtaster betalingsoplysninger. App’en kan vise, hvor der er ledige el-løbehjul og låse dem op. Den kan også vise, hvor man må køre, hvor der er fartbegrænsninger og hvor man må aflevere løbehjulene. Prisen er normalt omkring 10 kroner i startgebyr og 1,5 til 2 kroner per minut.