En halv times besøg om ugen

GLOSTRUP. Der er nu åbnet for besøg på Glostrup Kommunes ældrecentre. Det kan foregå indendørs, men der er begrænset besøgstid til rådighed

Af Jesper Ernst Henriksen

På kommunalbestyrelsens møde i onsdags blev retningslinjer for besøg på kommunens tre ældrecentre fastlagt. Der har været lukket for besøg siden midten af marts på grund af corona-risikoen.

De nye retningslinjer sætter for eksempel en grænse på en besøgende per besøg og et besøg af en halv times varighed om ugen, men kun indenfor normal arbejdstid, hvor der er god bemanding på ældrecentrene, som skal hjælpe med at få besøgene til at fungere og med rengøring.

Glostrup Kommune får cirka 400.000 kroner til at dække udgifterne til personalets ekstra opgaver. Det har været svære overvejelser for politikerne, hvordan og hvor meget, de skulle åbne for besøg.

– Mine overvejelser er en svær afvejning af hensynet til besøg og samvær med pårørende kontra smitterisikoen. Vi tager nu et forsigtigt skridt fremad med besøg på udearealer. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, men vi går ikke forrest. Smittetrykket i Glostrup er stadig for højt. Vi skal følge det tæt, også på vores kommende møder i udvalget og være klar til at justere, hvis det er nødvendigt, sagde Lisa Ward (S), formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Retningslinjer for besøg

En pårørende på besøg ad gangen i en halv time – det er dog muligt at variere dette

Der vil være mobile håndvaske og håndsprit tilgængeligt

I Hvissinge og på Dalvangen foregår besøgene i telte, på Sydvestvej i aktivitetscenterets lokaler.

Ældrecentrenes personale hjælper med at få den ældre på plads og med at spritte af

Ældrecentrene koordinerer besøgene, som skal bookes på forhånd

Det er muligt at komme på besøg på hverdage til klokken 15 og torsdage til klokken 17

Der vil være en plexiglasplade mellem beboeren og den besøgende, det er altså ikke nødvendigt med yderligere værnemidler