Er filler behandling noget værd?

SPONSORERET INDHOLD: Du bliver ældre, og det gør din hud også. Nogle vil opleve synlige rynker før andre, og det er både genetisk bestemt og afhængigt af, hvordan du gennem årene har behandlet din hud. Uanset hvad kan det ikke undgås, at din hud i ansigtet vil ældes med tiden. Og hvad kan du så gøre?

De fleste af os har hørt om filler behandling, men er det noget, vi kan kaste os ud i, og virker det overhovedet? Ønsker du fillers kindben eller anden behandling, kan du læse med her og blive lidt klogere på, hvilken effekt det egentlig har for dit udseende.

Dit ansigt behøver ikke afspejle din alder

Du har sikkert hørt frasen “at ældes med ynde”. Det ville være dejligt, hvis vi allesammen kunne forlige os med det udtryk, men sådan er virkeligheden selvfølgelig ikke. Vi ønsker alle at bevare vores unge udseende i så lang tid som muligt. Kunsten er blot at gøre det på en måde, der ser naturlig ud. Får du en filler behandling og får fillers i kindben, kommer du hurtigt til at se resultater.

En behandling foregår typisk ved brug af restylane, som sprøjtes ind i din hud, og det er et meget lille indgreb foretaget med en meget lille nål.

Hvordan virker restylane?

Restylane er en filler, der ikke bliver permanent i huden. Det består af 98 procent vand og 2 procent sukkerstof, der også naturligt forekommer i huden, men som blot reduceres med årene. Restylane vil typisk blive nedbrudt efter et år, og her skal du så forny din behandling.

Restylane benyttes ikke kun til dine kindben. Det benyttes også ved alle andre rynker i ansigtet, og du kan opnå tydelige resultater ved at bruge det. Da produktet ikke er permanent, er din fortrydelsesret også sikret – og det giver de fleste en rar tryghed.

Genskab ansigtets konturer

Med alderen vil du opleve, at du mister fedtvæv i ansigtet, og det kan man se. Din hud bliver mere flad at se på, og tyngdekraften vil trække din hud ned. Har du altid haft flotte høje kindben, vil du derfor opleve, at deres højde reduceres en smule – derfor får mange lagt fillers i kindbenene, der bevarer det unge udseende.

Ønsker du en filler behandling, vil du ofte blive tilbudt en Contour behandling, som opretholder ansigtets konturer og facon. Du skal ikke være nervøs for resultatet – så længe du blot finder en behandler, der kan sit håndværk og kan vejlede dig.

Find den rette behandler til fillers kindben

Som sagt kan du sagtens overveje en filler behandling til fillers i kindben, men du skal sørge for at finde en klinik, der har en professionel baggrund. Det kan altså betale sig at gøre sit forarbejde, og det kan betale sig at give lidt mere for kvaliteten af det stykke arbejde, der skal foretages i dit ansigt.

Du vil trods alt gerne kunne stole på de mennesker, der sprøjter restylane ind i din hud. Der findes mange klinikker i Danmark, som udfører professionelle indgreb, der får din hud til at fremstå som ny og ung igen.