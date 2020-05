eSport på skoleskemaet: Vil skabe Danmarks bedste FIFA-spillere

Brøndby Gymnasium, der har lokaler på Brøndby Stadion, har indgået et samarbejde med Brøndby eSport efter sommerferien. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Gymnasium har indgået et samarbejde med Brøndby eSport om at tilbyde FIFA-morgentræning. Eleverne skal dog have et vist niveau for at være med, lyder det

Af Robert Hendel

Efter sommerferien kommer eleverne på Brøndby Gymnasium til at have et morgentræningstilbud mere at vælge imellem.

Det bliver dog ikke på græs eller halvgulv, men foran en computer eller spillekonsol de kommer til at øve deres færdigheder. Gymnasiet er blevet enig med Brøndby IF om at indgå et samarbejde med klubbens eSport-afdeling, Brøndby eSport.

Det bliver dog langt fra alle, der kan få lov til at erstatte den fysiske morgentræning med et spil FIFA. For at blive kvalificeret til morgentræningen skal eleverne opfylde en række krav.

– De skal lave en motiveret ansøgning, og de skal komme med eksempler på turneringer, hvor de har klaret sig godt, så man får ikke bare lov, fordi man selv mener, at man er god, forklarer Pia Sadolin, som er rektor for Brøndby Gymnasium.

Professionelt miljø

Træningen i eSport foregår i Brøndby Stadions eSportslounge og byder på både fælles og individuel undervisning med trænere, der normalt øver det populære spil med nogle af Danmarks bedste FIFA-spillere.

– Vi giver dem muligheden for i en tidlig alder at komme ind i et professionelt miljø. Danmark har et sindssygt højt niveau inden for FIFA og har nogle af de bedste spillere på verdensplan, siger Jesper Larsen, der er leder af Brøndby eSport.

Ifølge ham er vækstlaget inden for FIFA kæmpestort, fordi så mange unge mennesker spiller det populære fodboldspil. Det giver mulighed for at udvikle en masse gode spillere i en tidlig alder.

– Det er et talentudviklingsprogram, som vi har fokus på, hvor vi i lighed med fodbolden gerne vil udvikle nogle af Danmarks bedste talenter, siger Jesper Larsen.

Samarbejdet med gymnasiet er en udvidelse af et samarbejde, der begyndte sidste år på Brøndbyvester Skole.Det betyder, at eleverne nu kan blive undervist i FIFA hos Brøndby eSport, fra de går i syvende klasse til 3.G. Eleverne kan dog kun træne med, hvis de samtidig passer deres skole.

– eSport er på alles læber i øjeblikket, og de rigtig gode kan tjene mange penge som i fodbold, men nåleøjet er også småt indenfor eSport. Derfor er det vigtigt at have uddannelsen at falde tilbage på, fortæller Jesper Larsen.

Fantastisk fællesskab

Ifølge Jesper Larsen er der en god grund til, at eSport blevet så populært, som det er i dag.

– Alle kan være med på alle niveauer. Det er et online-fællesskab, som er en fortsættelse af de eksisterende fællesskaber fra skolen og fodboldtræningen, siger han.

Samarbejdet med skolerne handler dog også om en gylden mulighed for at komme i kontakt med en målgruppe, der ellers er svær at få fat i.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at vi kæmper med mange andre interessenter om at få fat i de unge og få rettet deres opmærksomhed hen mod Brøndby IF. Der er eSport en af de kanaler, vi bruger med, for det er der, de unge allerede er, forklarer Jesper Larsen.

En del af strategien er, at rekruttere de unge, der synes, at fodbold er sjovt, men som ikke kommer på stadion til klubbens kampe.

– Da vi lavede Brøndby eSport for tre år siden, var det ud fra en målsætning om at være i øjenhøjde med vores kommende fans. Vi skal være, hvor de er. Og de er altså foran skærmen, rigtig mange af dem, siger Jesper Larsen.

Han håber, at samarbejdet med Brøndbyvester Skole og Brøndby Gymnasium kan være med til at forme nogle talenter, der kan agere rollemodeller for deres jævnaldrende skolekammerater.