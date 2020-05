Fejrede 4. maj digitalt

Et kæmpe stort stearinlys brændte hele natten. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Mandag aften fejrede Vallensbæk 75-års jubilæet for befrielsen med sang, tale og et kæmpe stearinlys, der kunne ses over hele Vallensbæk - folk blev dog bedt om at følge med via Facebook

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag aften skulle der have været en stor fest på det grønne strøg i Vallensbæk Strand. Vejret var sådan set også fint til det, med flot solskin. Her skulle vallensbæk-borgerne kunne bytte rationeringsmærker til mad fra besættelsestiden. Telte og boder med aktiviteter skulle have oplyst om besættelsen og om frihedsbudskabet og tre klasser, én fra hver skole, skulle have sunget sange om og fra besættelsen.

På grund af corona-nedlukningen kunne det ikke lade sig gøre. I stedet blev aftenen markeret af borgmesteren, der lagde ud med at holde en tale. Derefter blev det store stearinlys tændt. På forhånd havde kommunen opfordret folk til at komme forbi og sætte et udendørslys ved det grønne strøg med en lille hilsen, hvilket mange havde gjort.

Det store stearinlys var i virkeligheden en laser, der lyste nattehimlen op hele natten. Efter det var tændt, var der tre elever fra Egholmskolen og deres lærer, der sang vindersagen fra Alsang 2020, frihedens lysdøgn. Det hele blev dog streamet via kommunens Facebook-side, så alle borgerne stadig kunne følge med.

Frihed er ikke givet

Borgmester Henrik Rasmussen (K) talte til borgerne om den aften, hvor befrielsesbudskabet kom, og hvordan det må have været at leve under besættelsen i de foregående fem år.

– I fem år havde danskerne levet med store indskrænkelser af deres frihed. Der havde været spærretid, man måtte ikke forlade sit hjem om aftenen, man skulle mørklægge alle vinduer, så der ikke trængte lys ud. Man kunne ikke bruge sin demokratiske ret eller kritiserer besættelsesmagten. Den generation, som har oplevet krigen, ved, at vi ikke skal tage friheden for givet. Det er kostbart, noget vi skal værne om og prise os lykkelige over, sagde han.

Han drog paralleller til den tid, vi lever i lige nu.

– For nogle måneder siden, var vi mange, der aldrig havde oplevet at blive begrænset i vores bevægelsesfrihed, og som nok heller ikke havde troet, at vi ville komme til at opleve det. Med coronaens påvirkning af hverdag, tror jeg der er mange, der har fået øje for, hvor vigtig friheden er for os. Lige nu er der mange af de ting, som vi holder af, som vi er forhindret i at gøre. Danmark er lukket. Vi kan kun mødes med nogle få af vores familie og venner, vi kan ikke deltage i fællesarrangementer, og vores nærmeste på plejehjem, kan vi ikke holde i hånden. Det gode faste håndtryk, det gode kram, jeg tror vi er rigtig mange, der savner det rigtig meget, sagde han.